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12:45 (мск), источник: РБК

Более половины жителей Токио выступили против Олимпиады в 2021 году

Игры планировалось провести этим летом, но из-за пандемии их старт был отложен до июля 2021 года.

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Источник: AP 2020

Более половины жителей Токио высказались против проведения в городе летней Олимпиады в 2021 году, сообщает агентство Kyodo. По результатам проведенного с 26 по 28 июня опроса, 51,7% респондентов поддерживают идею нового переноса или полной отмены соревнований.

За проведение Олимпиады в Токио в намеченные сроки высказались 46,3% опрошенных жителей города. Остальные не смогли дать ответа на вопрос об отношении к проведению турнира.

Опрос проводился по заказу телеканала Tokyo MX. В нем участвовали более 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 72 лет.

Летняя Олимпиада в Токио должна была состояться этим летом. Однако из-за пандемии коронавируса организаторы Игр и Международный олимпийский комитет отложили соревнования на год. Теперь их проведение планируется с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В июне член оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси допустил повторный перенос турнира. Он отметил, что в случае новых вспышек коронавируса полная отмена Игр является нежелательной, так как подобное развитие событий окажет негативное воздействие на японскую и мировую экономику.

Ранее президент МОК Томас Бах заявлял, что в случае невозможности проведения Олимпиады в Токио в 2021 году организация может отменить турнир. По его мнению, повторный перенос Игр невозможен, так как международным федерациям нельзя каждый год заново перестраивать календарь соревнований.

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