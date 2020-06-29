Более половины жителей Токио выступили против Олимпиады в 2021 году
Игры планировалось провести этим летом, но
Игры планировалось провести этим летом, но
Более половины жителей Токио высказались против проведения в городе летней Олимпиады в 2021 году, сообщает агентство Kyodo. По результатам проведенного с 26 по 28 июня опроса, 51,7% респондентов поддерживают идею нового переноса или полной отмены соревнований.
За проведение Олимпиады в Токио в намеченные сроки высказались 46,3% опрошенных жителей города. Остальные не смогли дать ответа на вопрос об отношении к проведению турнира.
Опрос проводился по заказу телеканала Tokyo MX. В нем участвовали более 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 72 лет.
Летняя Олимпиада в Токио должна была состояться этим летом. Однако
В июне член оргкомитета Олимпиады в Токио Харуюки Такахаси допустил повторный перенос турнира. Он отметил, что в случае новых вспышек коронавируса полная отмена Игр является нежелательной, так как подобное развитие событий окажет негативное воздействие на японскую и мировую экономику.
Ранее президент МОК Томас Бах заявлял, что в случае невозможности проведения Олимпиады в Токио в 2021 году организация может отменить турнир. По его мнению, повторный перенос Игр невозможен, так как международным федерациям нельзя каждый год заново перестраивать календарь соревнований.