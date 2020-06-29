Олимпиада в Токио может не состояться из-за протестов жителей
51,7% опрошенных не поддержали Олимпиаду.
51,7% опрошенных не поддержали Олимпиаду.
Если бы ребята из Международного олимпийского комитета (МОК) знали о том, что с Играми в Токио будет столько проблем, то выбрали турецкий Стамбул. На организаторов навалились проблемы с подготовкой, много скандалов, а потом коронавирус заставил на год перенести Олимпиаду. Столько внимания к себе спортивные мероприятия давно не привлекали. О Токио-2020 не удастся забыть до 23 июля следующего года. Когда загорится олимпийский огонь, все официально выдохнут. Ну, если он загорится, конечно.
Сейчас же все трубят только о переносе или отмене Игр. Все будет зависеть от обстановки в стране, а также появления эффективной вакцины от коронавируса. Городские власти считают, что второй волны пандемии пока не ожидается. Получается, все упирается в вакцину. Специалист по инфекционным заболеваниям профессор Университета Кобэ Кэнтаро Ивата заявлял, что если Олимпиада и состоится, то без зрителей или с сильным ограничением посещения стадионов. И это еще самый благоприятный вариант.
Президент МОК Томас Бах не рассматривает историю с очередным переносом Игр, потому что это повредит другим турнирам. Кроить календарь второй раз уже никто не будет. Если японская столица не сможет провести Олимпиаду, организация отменит Игры совсем. Премьер страны Синдзо Абэ с Бахом согласился и отметил, что лето является последним вариантом.
«Откровенно говоря, я понимаю эту позицию, потому что нельзя постоянно держать на работе от 3 тыс. до 5 тыс. сотрудников оргкомитета. Нельзя каждый год пересматривать календарь турниров по всему миру для всех федераций. И нельзя постоянно держать спортсменов в состоянии неопределенности», — сказал Бах.
Жители Токио с этой точкой зрения не согласны. Агентство Kyodo и телеканал Tokyo MX провели опрос. Исследование общественного мнения проводилось путем обзвона по случайно выбранным номерам по всей стране с 26 по 28 июня. Были получены 1030 ответов в возрасте от 18 до 72 лет. Вот результаты:
• 51,7% хотели бы, чтобы Игры не состоялись в назначенные сроки (с 23 июля по 8 августа 2021 года);.
• 46,3% — за проведение мероприятия (больше половины хотят видеть Игры в сокращенном формате и без зрителей);.
• 2% затруднились ответить.
Власти страны такой расклад не порадует, но и прислушиваться к мнению граждан там тоже серьезно не станут. Японии не выгодно отказываться от Игр. Многомиллионные убытки еще никому не шли в плюс. В любом случае, последнее слово будет за МОК и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Паниковать за год до Олимпиады — рано и бессмысленно. Окончательное решение будет принято весной 2021-го.