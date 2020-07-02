Мишустин поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником

«Благодаря вашему таланту и творческой энергии мы узнаем о главных спортивных событиях, происходящих в стране и мире. Вместе с вами следим за выступлениями атлетов, радуемся их победам и рекордам. Ваши колонки, репортажи, трансляции дарят миллионам людей незабываемые впечатления и эмоции. Особой благодарности заслуживает большая работа, которую вы проводите по популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни», — подчеркнул премьер.