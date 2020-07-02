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2 июля, источник: ТАСС

Мишустин поздравил спортивных журналистов с профессиональным праздником

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил спортивных журналистов России с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в четверг на сайте правительства.

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Источник: РИА "Новости"

«Благодаря вашему таланту и творческой энергии мы узнаем о главных спортивных событиях, происходящих в стране и мире. Вместе с вами следим за выступлениями атлетов, радуемся их победам и рекордам. Ваши колонки, репортажи, трансляции дарят миллионам людей незабываемые впечатления и эмоции. Особой благодарности заслуживает большая работа, которую вы проводите по популяризации физической культуры, спорта и здорового образа жизни», — подчеркнул премьер.

Мишустин назвал спортивных репортеров профессионалами высокого класса, поблагодарил их за неравнодушное и эмоциональное отношение к своей работе, а также пожелал здоровья и успехов.

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Международный день спортивного журналиста отмечается 2 июля с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы.

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