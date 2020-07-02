Замглавы МИД РФ прокомментировал перенос Олимпиады в Токио
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) и японских организаторов о переносе Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио на следующий год было единственным верным в условиях пандемии коронавируса. Об этом в четверг в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов и выразил надежду, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио не будут вновь переноситься.