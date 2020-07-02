Замглавы МИД РФ прокомментировал перенос Олимпиады в Токио

«Конкретные аспекты сейчас обсуждаются между Международным олимпийским комитетом и властями Японии. Наверное, будет приниматься во внимание мнение жителей Токио, но министерство иностранных дел не участвует в этом вопросе, напрямую в этих дискуссиях мы не участвуем. Но, конечно, как болельщик, я хотел бы сказать, что не хотелось бы нового переноса Олимпиады. Мы все соскучились по большому спортивному празднику на фоне этой пандемии. Конечно, хотелось бы, чтобы спортсмены со всего мира порадовали нас своими новыми достижениями», — сказал он.