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16:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рожков: ПКР рассчитывает, что на ОИ Россию представят 270 спортсменов

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости, Семён Галькевич. Планируется, что Россию на Паралимпиаде в Токио представят примерно 270 спортсменов, сообщил РИА Новости первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

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Источник: РИА "Новости"

Паралимпиада пройдет в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Игры были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«По состоянию на сегодня, то есть, до начала пандемии мы завоевали 136 квот для участия в Играх в Токио, что соответствует 174 спортсменам по 13 видам спорта. Остальное мы планируем добрать до конца квалификационного периода, планируем отобраться в 19 из 22 видов спорта программы. По нашим прогнозам мы будем представлены примерно 270 спортсменами, а вся делегация, включая тренеров, врачей, массажистов, весь наш штат, будет насчитывать около 470 человек», — сказал Рожков по телефону.

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