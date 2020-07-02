Рожков: ПКР рассчитывает, что на ОИ Россию представят 270 спортсменов

«По состоянию на сегодня, то есть, до начала пандемии мы завоевали 136 квот для участия в Играх в Токио, что соответствует 174 спортсменам по 13 видам спорта. Остальное мы планируем добрать до конца квалификационного периода, планируем отобраться в 19 из 22 видов спорта программы. По нашим прогнозам мы будем представлены примерно 270 спортсменами, а вся делегация, включая тренеров, врачей, массажистов, весь наш штат, будет насчитывать около 470 человек», — сказал Рожков по телефону.