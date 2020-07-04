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15:05 (мск), источник: ТАСС

Чернышенко: Сочи благодаря Олимпиаде задал стандарты для развития других городов России

ТАСС, 4 июля. Сочи благодаря Олимпийским играм в 2014 году задал стандарты для развития других городов России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба Министерства спорта РФ.

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Источник: РИА "Новости"

«В этот день 13 лет назад в Гватемале состоялась сессия Международного олимпийского комитета (МОК), на которой Сочи выиграл право на проведение Олимпийских игр. Тогда в состоянии всеобщей эйфории мы еще не знали, что благодаря этому решению станет возможным проведение в нашей стране и других крупных международных спортивных соревнований: Универсиады и чемпионата мира по футболу. В тот день, выступая перед членами МОК, президент России Владимир Путин пообещал, что мы сделаем все, чтобы наши Игры стали лучшими в истории. И мы это сделали», — сказал Чернышенко.

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«За семь лет подготовки были практически с нуля построены транспортная и энергетическая инфраструктура, гостиницы и спортивные объекты. Сочи задал стандарты для развития других городов России. Мы создали наследие, которым будут пользоваться многие поколения. В Сочи появилась круглогодичная курортная зона мирового уровня, которая сегодня как никогда востребована», — добавил он.

«Я хочу еще раз поблагодарить и поздравить всех, кто помог этому случиться, всех тех, кто смотрел, болел, поддерживал. И тех, кто сегодня выбирает Сочи как место для отдыха. Уверен, они об этом не пожалеют», — заключил вице-премьер РФ.

Зимние Олимпийские игры прошли в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года. Сборная России заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 33 медали (13−11−9). Вторыми стали норвежцы (11−5−10), третьими — канадцы (10−10−5), четвертыми — американцы (9−9−10).

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