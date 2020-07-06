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11:58 (мск), источник: ТАСС

Соревновательная программа Игр стран СНГ может быть скорректирована

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Соревновательная программа Игр стран СНГ может быть скорректирована, если число участников сократится. Об этом на совещании руководителей органов государственного управления физической культурой и спортом государств — участников СНГ по вопросам подготовки и проведения первых Игр стран СНГ заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

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Источник: РИА "Новости"

Первые Игры стран СНГ должны были пройти с 20 по 27 августа в Казани. Ожидалось, что в соревнованиях по 22 видам спорта примут участие спортсмены в возрасте от 14 до 23 лет. Планировалось разыграть около 280 комплектов медалей. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой было выработано предположение о переносе Игр на сентябрь.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы не можем точно прогнозировать, какое количество спортсменов к нам приедет, — сказал Леонов. — До пандемии планировалось 3,7 тыс. спортсменов. В зависимости от понимания спортсменов-участников мы можем оперативно скорректировать спортивную программу».

«Получилось так, что поменяли сроки проведения, будет задействовано 14 спортивных сооружений в Казани. Мы разработали два сценария посещения мероприятий — с допуском зрителей и без. Окончательное решение будет принято уже ближе к началу мероприятия. Если мы говорим о варианте со зрителями, то трафик на все объекты составит порядка 100 тысяч человек», — добавил он.

Также министр спорта Татарстана отметил, что антидопинговые программы будут осуществляться стандартно. «Мы пока не можем утвердить план с точки зрения оператора. Планируем, что это будет международное антидопинговое агентство. В июле мы примем решение по данному вопросу», — отметил Леонов.

Игры стран СНГ планируется провести в Казани с 4 по 11 сентября.

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