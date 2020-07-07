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20:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Принятие «закона Родченкова» назвали угрозой для WADA

Автор Всемирного антидопингового кодекса Ульрих Хаас назвал принятие «закона Родченкова» угрозой для Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его слова приводит Inside The Games.

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Источник: Reuters

Хаас посчитал, что осведомитель, замешанный в допинговом сговоре, откажется сотрудничать с агентством. «Как WADA сможет сотрудничать с информатором, если будет существовать закон, предполагающий уголовное преследование в его отношении? Для осведомителей не будет никакой правовой защиты в обмен на предоставление ценных сведений», — заявил он.

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Автор кодекса добавил, что способность WADA проводить расследования будет поставлена под угрозу. По его мнению, эффект от «закона Родченкова» будет заключаться в том, чтобы отговорить людей предоставлять информацию.

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«Закон Родченкова» предусматривает уголовную ответственность за нарушение антидопинговых правил на международных соревнованиях. Организации, уличенные в махинациях, могут получить штраф до миллиона долларов, частные лица — до 250 тысяч. Кроме того, нарушители могут отправиться в тюрьму на срок до десяти лет. В Международном олимпийском комитете данную инициативу раскритиковали.

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