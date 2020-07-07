Принятие «закона Родченкова» назвали угрозой для WADA

Источник: Reuters

Хаас посчитал, что осведомитель, замешанный в допинговом сговоре, откажется сотрудничать с агентством. «Как WADA сможет сотрудничать с информатором, если будет существовать закон, предполагающий уголовное преследование в его отношении? Для осведомителей не будет никакой правовой защиты в обмен на предоставление ценных сведений», — заявил он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--372e75367513f8e88f5d" data-vnd="372e75367513f8e88f5d" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=372e75367513f8e88f5d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Автор кодекса добавил, что способность WADA проводить расследования будет поставлена под угрозу. По его мнению, эффект от «закона Родченкова» будет заключаться в том, чтобы отговорить людей предоставлять информацию.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c03eaf9ea7bff797dc72" data-vnd="c03eaf9ea7bff797dc72" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c03eaf9ea7bff797dc72" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.