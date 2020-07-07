Принятие «закона Родченкова» назвали угрозой для WADA
Автор Всемирного антидопингового кодекса Ульрих Хаас назвал принятие «закона Родченкова» угрозой для Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его слова приводит Inside The Games.
Автор Всемирного антидопингового кодекса Ульрих Хаас назвал принятие «закона Родченкова» угрозой для Всемирного антидопингового агентства (WADA). Его слова приводит Inside The Games.
Хаас посчитал, что осведомитель, замешанный в допинговом сговоре, откажется сотрудничать с агентством. «Как WADA сможет сотрудничать с информатором, если будет существовать закон, предполагающий уголовное преследование в его отношении? Для осведомителей не будет никакой правовой защиты в обмен на предоставление ценных сведений», — заявил он.
Автор кодекса добавил, что способность WADA проводить расследования будет поставлена под угрозу. По его мнению, эффект от «закона Родченкова» будет заключаться в том, чтобы отговорить людей предоставлять информацию.
«Закон Родченкова» предусматривает уголовную ответственность за нарушение антидопинговых правил на международных соревнованиях. Организации, уличенные в махинациях, могут получить штраф до миллиона долларов, частные лица — до 250 тысяч. Кроме того, нарушители могут отправиться в тюрьму на срок до десяти лет. В Международном олимпийском комитете данную инициативу раскритиковали.