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13:48 (мск), источник: ТАСС

Матыцин провел рабочую встречу с почетным членом МОК Смирновым

ТАСС, 10 июля. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с почетным членом Международного олимпийского комитета (МОК), почетным президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Виталием Смирновым. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

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Источник: РИА "Новости"

Матыцин и Смирнов обсудили развитие спорта высших достижений и массового спорта, влияние пандемии коронавирусной инфекции на спортивную отрасль страны. Также была рассмотрена ситуация, сложившаяся в российской легкой атлетике и связанная с участием российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Олег Матыцин и Виталий Смирнов отметили, что спорт и физическая культура играют важнейшую роль в укреплении здоровья нации, и для всех жителей России должны быть созданы комфортные условия и современная инфраструктура для занятий спортом. На эти цели направлена реализация федерального проекта “Спорт — норма жизни” национального проекта “Демография”, согласно которому к 2024 году количество систематически занимающихся физической культурой и спортом россиян должно достигнуть 55%», — говорится в сообщении.

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