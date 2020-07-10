Матыцин провел рабочую встречу с почетным членом МОК Смирновым

Матыцин и Смирнов обсудили развитие спорта высших достижений и массового спорта, влияние пандемии коронавирусной инфекции на спортивную отрасль страны. Также была рассмотрена ситуация, сложившаяся в российской легкой атлетике и связанная с участием российских спортсменов в международных соревнованиях.

«Олег Матыцин и Виталий Смирнов отметили, что спорт и физическая культура играют важнейшую роль в укреплении здоровья нации, и для всех жителей России должны быть созданы комфортные условия и современная инфраструктура для занятий спортом. На эти цели направлена реализация федерального проекта “Спорт — норма жизни” национального проекта “Демография”, согласно которому к 2024 году количество систематически занимающихся физической культурой и спортом россиян должно достигнуть 55%», — говорится в сообщении.