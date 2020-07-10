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16:08 (мск), источник: БЕЛТА

Болельщики смогут вернуть деньги за приобретенные билеты на Игры в Токио

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Болельщикам, которые купили билеты на летние Игры в Токио и не смогут посетить состязания в 2021 году, вернут деньги. Такое решение принял оргкомитет состязаний, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

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Источник: AP 2020

Стоит отметить, что на предстоящую Олимпиаду через официальный сайт продаж и лотереи организаторы реализовали уже более 4,4 млн билетов, которые остаются действительными после переноса состязаний на год.

Японская сторона официально выступает за упрощение формата проведения главных стартов в следующем году. Планируется, что Игры будут организованы на основе трех базовых принципов — предоставление безопасной обстановки, минимизация расходов, а также упрощение формата с целью сделать их более безопасными. По мнению японского оргкомитета, перенесенная на будущий год Олимпиада должна стать символом общемирового единства и возрождения после пандемии.

XXXII Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования перенесены и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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