Болельщики смогут вернуть деньги за приобретенные билеты на Игры в Токио

Источник: AP 2020

Стоит отметить, что на предстоящую Олимпиаду через официальный сайт продаж и лотереи организаторы реализовали уже более 4,4 млн билетов, которые остаются действительными после переноса состязаний на год.

Японская сторона официально выступает за упрощение формата проведения главных стартов в следующем году. Планируется, что Игры будут организованы на основе трех базовых принципов — предоставление безопасной обстановки, минимизация расходов, а также упрощение формата с целью сделать их более безопасными. По мнению японского оргкомитета, перенесенная на будущий год Олимпиада должна стать символом общемирового единства и возрождения после пандемии.