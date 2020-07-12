СМИ: британские участники Игр-2012 принимали препарат, разработанный для спецназа США

Источник: РИА "Новости"

91 британскому атлету в восьми видах спорта предоставили энергетический напиток под маркой DeltaG, который содержал синтетическую версию кетонов, синтезируемых в печени и повышающих выносливость и устойчивость к стрессам. По информации газеты, первоначально напиток был разработан учеными из Оксфордского университета при финансировании Министерства обороны США, чтобы спецназ мог действовать дольше в тылу врага с меньшим количеством рациона.

Подготовленный UK Sport «информационный лист участника» гласил, что агентство не гарантирует, не обещает, не заявляет, что использование кетонов соответствует требованиям Всемирного антидопингового кодекса, и исключает свою ответственность за использование атлетами этого вещества. В соответствии с соглашением спортсмены обязаны были хранить молчание по поводу эксперимента.

Каждый из согласившихся на него британских олимпийцев подписал документ, в котором соглашался со всеми возможными рисками употребления напитка и с тем, что ответственность за эти риски не может быть возложена на тех, кто работает или связан с этим проектом, или на их соответствующие институты, ассоциации и предприятия.

По данным издания, у 40% спортсменов после приема энергетической добавки проявились побочные эффекты, в том числе рвота и желудочно-кишечные расстройства. По этой причине 28 атлетов перестали его использовать. Еще 24 вышли из этой программы, поскольку решили, что вещество не принесет им пользы.