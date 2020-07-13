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09:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Британские спортсмены пострадали от экспериментального энергетика перед ОИ-2012

Британские спортсмены принимали экспериментальное вещество перед Олимпийскими играми 2012 года в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

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91 участник соревнований использовал энергетический напиток под названием DeltaG. Спортсмены заявляют, что никто не давал им гарантий отсутствия побочных эффектов и не нес ответственности за его применение. Они также не могли открыто говорить о препарате.

Во время загрузки произошла ошибка.

По данным СМИ, 40 процентов атлетов пострадали от побочных эффектов энергетика. Тем не менее британские власти заявили, что здоровье спортсменов не подвергалось риску. Они подчеркнули, что были проведены необходимые консультации с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Британским антидопинговым агентством.

Ранее бывшая лыжница сборной России Полина Ермошина рассказала о проблемах применения запрещенных препаратов в профессиональном спорте. По ее словам, употребление допинга неизбежно, так как без него здоровья хватит максимум на год. Она также отметила, что в 50 процентах случаев спортсмен не знает, что принимает запрещенные препараты.

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