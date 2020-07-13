Британские спортсмены пострадали от экспериментального энергетика перед ОИ-2012

91 участник соревнований использовал энергетический напиток под названием DeltaG. Спортсмены заявляют, что никто не давал им гарантий отсутствия побочных эффектов и не нес ответственности за его применение. Они также не могли открыто говорить о препарате.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1b8c7632b39388ac8b0f" data-vnd="1b8c7632b39388ac8b0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1b8c7632b39388ac8b0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По данным СМИ, 40 процентов атлетов пострадали от побочных эффектов энергетика. Тем не менее британские власти заявили, что здоровье спортсменов не подвергалось риску. Они подчеркнули, что были проведены необходимые консультации с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Британским антидопинговым агентством.