Путин: Надо больше уделять внимания спортивной инфраструктуре в регионах и муниципалитетах

Источник: Пресс-служба Президента России

«Давайте посмотрим, что происходит в Финляндии — тоже северная страна, как и Россия, — и сравним. И я думаю, что сравнение будет не в нашу пользу», — добавил он.

Путин признал, что для достижения этой цели нужно вкладывать средства, строить соответствующие сооружения, спортивные объекты, «но гораздо более ценным является другое обстоятельство — внимание к этой теме на федеральном, региональном и муниципальном уровнях».

«Детская спортивная площадка во дворе или непрофессиональная футбольная площадка где-то в деревне или поселке городского типа стоят копейки, а результат колоссальный. На это просто надо нацеливать региональные и муниципальные управленческие команды, нужно этим постоянно заниматься, держать это в фокусе внимания», — заявил Путин.