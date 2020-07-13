Путин: Надо больше уделять внимания спортивной инфраструктуре в регионах и муниципалитетах

«Давайте посмотрим, что происходит в Финляндии — тоже северная страна, как и Россия, — и сравним. И я думаю, что сравнение будет не в нашу пользу», — добавил он.
Путин признал, что для достижения этой цели нужно вкладывать средства, строить соответствующие сооружения, спортивные объекты, «но гораздо более ценным является другое обстоятельство — внимание к этой теме на федеральном, региональном и муниципальном уровнях».
«Детская спортивная площадка во дворе или непрофессиональная футбольная площадка
Он добавил, что, если «обращать на это внимание коллег на всех уровнях, точно результат будет». «Разумеется, без денег ничего не бывает, надо и деньги вкладывать, но надо их планировать, понимать приоритеты, а это один из очевидных приоритетов — здоровье нации, здоровый образ жизни, отрыв от всякой наркоты, алкоголя, особенно молодых людей», — указал глава государства.