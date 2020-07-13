Фоторепортажи
23Фарфан спас «Локо» от поражения
10ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби
13:41 (мск), источник: ТАСС

Путин: Надо больше уделять внимания спортивной инфраструктуре в регионах и муниципалитетах

НОВО-ОГАРЕВО, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал уделять больше внимания созданию инфраструктуры для занятия спортом на региональном и муниципальном уровнях. Комментируя на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам задачу доведения до 55% доли граждан России, занимающихся спортом, Путин задался вопросом, много это или мало.

Наверх
Источник: Пресс-служба Президента России

«Давайте посмотрим, что происходит в Финляндии — тоже северная страна, как и Россия, — и сравним. И я думаю, что сравнение будет не в нашу пользу», — добавил он.

Путин признал, что для достижения этой цели нужно вкладывать средства, строить соответствующие сооружения, спортивные объекты, «но гораздо более ценным является другое обстоятельство — внимание к этой теме на федеральном, региональном и муниципальном уровнях».

«Детская спортивная площадка во дворе или непрофессиональная футбольная площадка где-то в деревне или поселке городского типа стоят копейки, а результат колоссальный. На это просто надо нацеливать региональные и муниципальные управленческие команды, нужно этим постоянно заниматься, держать это в фокусе внимания», — заявил Путин.

Он добавил, что, если «обращать на это внимание коллег на всех уровнях, точно результат будет». «Разумеется, без денег ничего не бывает, надо и деньги вкладывать, но надо их планировать, понимать приоритеты, а это один из очевидных приоритетов — здоровье нации, здоровый образ жизни, отрыв от всякой наркоты, алкоголя, особенно молодых людей», — указал глава государства.

 Медведев: будем считать, что Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком"
Это против моего русского менталитета: Квят объяснил, почему не встал на колено
Осечки «Локомотива» и ЦСКА усилили интригу в борьбе за ЛЧ
«Барселона» приостановила переговоры с «Интером» по форварду
Назначена дата рассмотрения высказывания Медведева по «Спартаку»
Экс-форвард «Оренбурга» получил предложение от «Рубина»
Алду объяснил поражение от Петра Яна на турнире UFC
Видео из соцсети с участием Овечкина рассмешило фанатов
Боец ММА умер в 30 лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь