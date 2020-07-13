Глава ОКР: Аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА

Источник: РИА "Новости"

Ранее один из Telegram-каналов обвинил гендиректора РУСАДА и его сотрудников в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств, в том числе в рамках командировок. Упоминалось, в частности, о 110 миллионах рублей, якобы присвоенных гендиректором РУСАДА Юрием Ганусом в 2018—2019 годах. Гануса обвинили в «фальсификации» подписей контрагентов, дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам за «совмещение» и 11-миллионных тратах на услуги таксопарков.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1b8c7632b39388ac8b0f" data-vnd="1b8c7632b39388ac8b0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1b8c7632b39388ac8b0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Ганус отверг обвинения, сославшись на проведенный за 2018−2019 годы аудит финансовой отчетности. Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев подтвердил РИА Новости проведение аудита, но не стал раскрывать его выводы.