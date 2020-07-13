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16:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глава ОКР: Аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Александр Рогулев. Углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее один из Telegram-каналов обвинил гендиректора РУСАДА и его сотрудников в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств, в том числе в рамках командировок. Упоминалось, в частности, о 110 миллионах рублей, якобы присвоенных гендиректором РУСАДА Юрием Ганусом в 2018—2019 годах. Гануса обвинили в «фальсификации» подписей контрагентов, дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам за «совмещение» и 11-миллионных тратах на услуги таксопарков.

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Сам Ганус отверг обвинения, сославшись на проведенный за 2018−2019 годы аудит финансовой отчетности. Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев подтвердил РИА Новости проведение аудита, но не стал раскрывать его выводы.

«Вопреки утверждениям Гануса углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности. Члены-учредители РУСАДА в рамках проверки помимо общего аудита также осуществили углубленный аудит по оценке операционной эффективности по управлению бизнес-процессами. Как-то вознаграждение сотрудников. Проверка финансовой деятельности проходила полностью в соответствии с утвержденными стандартами. С учетом того, что аудит был направлен на анализ менеджмента, результаты были переданы непосредственно учредителям», — сказал Поздняков журналистам.

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