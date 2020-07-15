РУСАДА провело совещание с Минспортом по вопросу организации антидопинговой работы

Источник: РИА "Новости"

Совещание также было посвящено вероятным последствиям решения Спортивного арбитражного суда (CAS) для допуска спортсменов к международным стартам. В ходе заседания выступили генеральный директор организации Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая.

РУСАДА 16 июня возобновило допинг-тестирование спортсменов, прерванное в марте из-за коронавируса. На совещании отделом тестирования РУСАДА были подведены итоги первого этапа тестирования после приостановления деятельности из-за пандемии коронавирусной инфекции. Были озвучены актуальные требования по организации доступа к спортсменам при проведении учебно-тренировочных и соревновательных мероприятий.

В ходе совещания были рассмотрены медицинские аспекты применения запрещенных препаратов и методов в условиях ограничений. Обсуждались новые образовательные форматы РУСАДА и программа агентства по подготовке спортивных федераций к вступлению в силу нового Всемирного антидопингового кодекса с 2021 года и Международного стандарта по образованию.