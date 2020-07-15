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18:31 (мск), источник: ТАСС

РУСАДА провело совещание с Минспортом по вопросу организации антидопинговой работы

ТАСС, 15 июля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в формате видеоконференции провело совещание с Министерством спорта РФ, спортивными федерациями по олимпийским видам спорта и центрами подготовки спортсменов по вопросам организации антидопинговой работы в условиях ограничений. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

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Источник: РИА "Новости"

Совещание также было посвящено вероятным последствиям решения Спортивного арбитражного суда (CAS) для допуска спортсменов к международным стартам. В ходе заседания выступили генеральный директор организации Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая.

РУСАДА 16 июня возобновило допинг-тестирование спортсменов, прерванное в марте из-за коронавируса. На совещании отделом тестирования РУСАДА были подведены итоги первого этапа тестирования после приостановления деятельности из-за пандемии коронавирусной инфекции. Были озвучены актуальные требования по организации доступа к спортсменам при проведении учебно-тренировочных и соревновательных мероприятий.

В ходе совещания были рассмотрены медицинские аспекты применения запрещенных препаратов и методов в условиях ограничений. Обсуждались новые образовательные форматы РУСАДА и программа агентства по подготовке спортивных федераций к вступлению в силу нового Всемирного антидопингового кодекса с 2021 года и Международного стандарта по образованию.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. Санкции вступят в силу, если их одобрит CAS. Слушания состоятся в период с 2 по 5 ноября.

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