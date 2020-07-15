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18:50 (мск), источник: ТАСС

Исполком МОК перенес юношеские Игры в Сенегале с 2022 на 2026 год

ТАСС, 15 июля. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение перенести юношеские Олимпийские игры в Дакаре с 2022 на 2026 год. Об этом на пресс-конференции сообщил президент МОК Томас Бах.

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Решение о переносе было принято после разговора Баха с президентом Сенегала Маки Саллем, который состоялся два дня назад. Причиной переноса стала пандемия коронавирусной инфекции. Перенос соревнований должен быть утвержден 17 июля на сессии МОК.

«Это соглашение иллюстрирует взаимное доверие между Сенегалом и МОК. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту Маки Салю, великому другу и стороннику олимпийского движения, за эти исключительные отношения доверия и качества. По всем этим причинам я уверен, что вместе мы организуем фантастические юношеские Олимпийские игры в Дакаре в 2026 году для Сенегала, всего африканского континента и всех молодых спортсменов мира», — сказал Бах.

«Я хотел бы повторить, что МОК полностью поддерживает организацию юношеских Олимпийских игр, перенесенных на 2026 год. Я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить мое доверие к исполнительному комитету и приветствовать приверженность его команд, работающих бок о бок с нами, чтобы сделать Дакар-2026, первое олимпийское событие в Африке, успешным и запоминающимся событием», — сказал президент Сенегала Саль, комментарий которого приводит пресс-служба МОК.

Юношеские игры впервые пройдут на африканском континенте. Сенегал был единственным кандидатом на проведение соревнований в 2022 году.

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