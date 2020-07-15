Бах не видит оснований для еще одного переноса или отмены Олимпиады в Токио

«Ситуация с юношескими Олимпийскими играми не может быть никак связана с Играми в Токио и не может повлиять на их проведение. Мы полностью уверены в том, что в июле следующего года мы будем праздновать начало Олимпиады в Токио. Основная причина решения по Дакару связана с тем, что нам было бы практически невозможно организовать пять Игр за три года. Национальные олимпийские комитеты говорят об этом же, поскольку это требует больших финансовых вложений», — сказал Бах.