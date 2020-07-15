Фоторепортажи
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
19:05 (мск), источник: ТАСС

Бах не видит оснований для еще одного переноса или отмены Олимпиады в Токио

ТАСС, 15 июля. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах полностью уверен в том, что Олимпиада в Токио, перенесенная на июль 2021 года, обязательно состоится. Об этом Бах заявил журналистам на пресс-конференции по окончании заседания исполкома МОК.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:34 MSK, 15.07
Инфицировано746 369+6 422
2.07
6760
3.07
6718
4.07
6632
5.07
6736
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
2.0715.07
Скончалось11 770+156
2.07
147
3.07
176
4.07
168
5.07
134
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
2.0715.07
Выздоровело523 249+10 424
2.07
6047
3.07
8915
4.07
8986
5.07
3871
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
2.0715.07
Инфицировано13 382 020+236 718
2.07
217206
3.07
177053
4.07
207856
5.07
191619
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
2.0715.07
Скончалось580 038+5 966
2.07
4888
3.07
5111
4.07
3855
5.07
5664
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
2.0715.07
Выздоровело7 445 299+149 124
2.07
123067
3.07
278011
4.07
121254
5.07
181297
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
2.0715.07

«Ситуация с юношескими Олимпийскими играми не может быть никак связана с Играми в Токио и не может повлиять на их проведение. Мы полностью уверены в том, что в июле следующего года мы будем праздновать начало Олимпиады в Токио. Основная причина решения по Дакару связана с тем, что нам было бы практически невозможно организовать пять Игр за три года. Национальные олимпийские комитеты говорят об этом же, поскольку это требует больших финансовых вложений», — сказал Бах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Бах заявил о переносе летних юношеских Олимпийских игр в Дакаре в связи с пандемией коронавируса с 2022 на 2026 год.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Читайте также
 Майгуров: у французов работают всего 19 человек, а результат во много раз лучше
Это против моего русского менталитета: Квят объяснил, почему не встал на колено
Петр Ян назвал сроки завершения карьеры
Российская фигуристка поделилась планами по уходу из спорта
Как Сергей Федоров заработал 28 млн долларов за 4 месяца
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России
«Трактор» заключил двухлетний контракт с чемпионом ОИ-2018
Утверждено расписание матчей чемпионата мира по футболу в Катаре
Поединок российского бойца на турнире UFC отменен
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь