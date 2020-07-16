Юношеские Олимпийские игры в Дакаре перенесены с 2022 года на 2026-й

Как сообщил на пресс-конференции президент МОК Томас Бах, он позитивно воспринял соответствующее предложение президента Сенегала Маки Саля, с которым двумя днями ранее у него состоялся разговор.

Решение о переносе было принято по обоюдному согласию, отмечается в пресс-релизе МОК. Эта мера облегчит планирование деятельности для МОК, национальных олимпийских комитетов и международных спортивных федераций, которые серьезно затронуты переносом Олимпийских игр в Токио и других крупных международных соревнований, а также последствиями кризиса, вызванного пандемией. Вместе с тем у Сенегала будет возможность «продолжать прекрасную подготовку юношеских Олимпийских игр».