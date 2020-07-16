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12:35 (мск), источник: TeamRussia.pro

Юношеские Олимпийские игры в Дакаре перенесены с 2022 года на 2026-й

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял в среду решение о переносе юношеских Олимпийских игр в Дакаре с 2022 года на 2026-й. Сессия МОК, которая состоится в пятницу, должна его ратифицировать.

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Как сообщил на пресс-конференции президент МОК Томас Бах, он позитивно воспринял соответствующее предложение президента Сенегала Маки Саля, с которым двумя днями ранее у него состоялся разговор.

Решение о переносе было принято по обоюдному согласию, отмечается в пресс-релизе МОК. Эта мера облегчит планирование деятельности для МОК, национальных олимпийских комитетов и международных спортивных федераций, которые серьезно затронуты переносом Олимпийских игр в Токио и других крупных международных соревнований, а также последствиями кризиса, вызванного пандемией. Вместе с тем у Сенегала будет возможность «продолжать прекрасную подготовку юношеских Олимпийских игр».

Бах и Саль заявили о решимости обеспечить первым олимпийским соревнованиям в Африке полный и всесторонний успех. Молодых спортсменов, которых новость о переносе Игр разочарует, они призвали отнестись к нему с пониманием.

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