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11:45 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский борец получил медаль через восемь лет после Олимпиады в Лондоне

Награды перераспределили из-за допинга.

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Казахстанский борец вольного стиля 36-летний Даулет Шабанбай признан бронзовым призером лондонской Олимпиады 2012 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Международный олимпийский комитет перераспределил результаты после того, как чемпион тех соревнований Артур Таймазов (Узбекистан) и серебряный призер Давид Модзманашвили (Грузия) были лишены наград за употребление допинга.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге обладателями «золота» стали сразу два спортсмена — россиянин Билял Махов и иранец Комейл Гасеми, которые восемь лет назад заняли третьи места.

Напомним, Шабанбай на ОИ-2012 в весовой категории до 120 килограммов в схватке за «бронзу» уступил Махову.

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