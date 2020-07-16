Казахстанский борец получил медаль через восемь лет после Олимпиады в Лондоне

Казахстанский борец вольного стиля 36-летний Даулет Шабанбай признан бронзовым призером лондонской Олимпиады 2012 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Международный олимпийский комитет перераспределил результаты после того, как чемпион тех соревнований Артур Таймазов (Узбекистан) и серебряный призер Давид Модзманашвили (Грузия) были лишены наград за употребление допинга.

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В итоге обладателями «золота» стали сразу два спортсмена — россиянин Билял Махов и иранец Комейл Гасеми, которые восемь лет назад заняли третьи места.