Казахстанский борец получил медаль через восемь лет после Олимпиады в Лондоне
Награды перераспределили
Награды перераспределили
Казахстанский борец вольного стиля 36-летний Даулет Шабанбай признан бронзовым призером лондонской Олимпиады 2012 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Международный олимпийский комитет перераспределил результаты после того, как чемпион тех соревнований Артур Таймазов (Узбекистан) и серебряный призер Давид Модзманашвили (Грузия) были лишены наград за употребление допинга.
В итоге обладателями «золота» стали сразу два спортсмена — россиянин Билял Махов и иранец Комейл Гасеми, которые восемь лет назад заняли третьи места.
Напомним, Шабанбай на ОИ-2012 в весовой категории до 120 килограммов в схватке за «бронзу» уступил Махову.