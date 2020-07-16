МОК утвердил изменения в систему квалификации к Играм в Токио

Источник: AP 2020

К Играм в Токио уже распределено 57% имеющихся мест. В новых условиях МОК и оргкомитет предстоящих Олимпийских игр постарались учесть интересы всех атлетов и каждого вида спорта.

Таким образом, квалификационные соревнования к XXXII летним Олимпийским играм продлятся до 29 июня 2021 года. Окончательные списки от команд будут приниматься до 5 июля 2021 года. МОК также расширил возрастные рамки для атлетов. Так, в боксе для участия в Играх допускаются спортсмены с датой рождения в период с 1 января 1980 года по 31 декабря 2002 года. В стартах по футболу спортсмены, которые имели право участвовать в соревнованиях в июле текущего года, смогут выйти в составе своей команды и в июле 2021 года. Максимальный возраст для участия в мужском футбольном турнире составлял 23 года, но для Игр в Токио — 24 года. Кроме того, остается в силе правило наличия трех спортсменов в команде без возрастных ограничений.

Читайте также Бах не видит оснований для еще одного переноса или отмены Олимпиады в Токио

Завершилась квалификация на Игры в Токио в велоспорте (шоссе и трек), конном спорте (выездка, троеборье и конкур), хоккее на траве и софтболе.

Продолжают квалификационный процесс в соответствии с первоначальным планом и продлят период отбора в бейсболе, баскетболе 3×3, боксе, волейболе, водном поло, гандболе, гольфе, гимнастике (художественной и спортивной), гребле на байдарках и каноэ (слалом и спринт), прыжках в воду, фехтовании, футболе, стрельбе из лука, синхронном плавании, прыжках на батуте, каратэ, марафонском плавании (на открытой воде), современном пятиборье, регби, парусном спорте, пулевой стрельбе, спортивном скалолазании, серфинге, настольном теннисе, большом теннисе и триатлоне.

Незначительные коррективы внесены в квалификационные системы в академической гребле, плавании, бадминтоне, скейтбординге, таэквондо и борьбе.

Значительные изменения внесены в квалификацию в легкой атлетике, велоспорте (BMX Freestyle, BMX Racing и Mountain Bike), тяжелой атлетике, баскетболе и дзюдо.

Даты и места проведения квалификационных мероприятий определятся, учитывая текущую глобальную ситуацию. Эти даты будут подтверждены в установленном порядке соответствующими международными федерациями.

Полная информация по каждому виду спорта в соответствующей квалификационной системе также будет доступна на информационных ресурсах международных федераций.