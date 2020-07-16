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14:56 (мск), источник: ТАСС

Член МОК Паунд считает, что зимняя Олимпиада в Пекине в 2022 году может не состояться

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд считает, что при условии отмены летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году может не состояться и зимняя Олимпиада 2022 года в Пекине. Мнение Паунда приводит Reuters.

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Источник: Reuters

Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но из-за пандемии перенесены на следующий год. Планируется, что летняя Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом зимние Олимпийские игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года, то есть менее чем через полгода после окончания соревнований в Токио.

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«Если в июле и августе следующего года в Токио сохранятся проблемы, связанные с коронавирусом, трудно представить, что через пять месяцев в этом же регионе планеты не будет негативных последствий», — заявил Паунд.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 13,5 млн человек, свыше 584 тыс. умерли.

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