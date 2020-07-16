Член МОК Паунд считает, что зимняя Олимпиада в Пекине в 2022 году может не состояться

Источник: Reuters

Олимпийские игры в Токио должны были пройти летом 2020 года, но из-за пандемии перенесены на следующий год. Планируется, что летняя Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом зимние Олимпийские игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года, то есть менее чем через полгода после окончания соревнований в Токио.

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«Если в июле и августе следующего года в Токио сохранятся проблемы, связанные с коронавирусом, трудно представить, что через пять месяцев в этом же регионе планеты не будет негативных последствий», — заявил Паунд.