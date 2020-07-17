Бах готов выдвинуть свою кандидатуру на второй срок главы МОК

«Если вы, члены МОК, хотите, я готов выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, чтобы продолжить служить вам и олимпийскому движению, которое мы все так любим, еще четыре года», — сказал Бах в ходе сессии МОК, которая проходит в формате видеоконференции. Трансляция ведется на канале МОК в YouTube.