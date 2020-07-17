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15:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бах готов выдвинуть свою кандидатуру на второй срок главы МОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что готов вновь баллотироваться на пост главы организации, если получит поддержку членов МОК.

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Источник: РИА "Новости"

«Если вы, члены МОК, хотите, я готов выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, чтобы продолжить служить вам и олимпийскому движению, которое мы все так любим, еще четыре года», — сказал Бах в ходе сессии МОК, которая проходит в формате видеоконференции. Трансляция ведется на канале МОК в YouTube.

Олимпийский чемпион по фехтованию Бах был избран главой МОК в 2013 году на восьмилетний срок. Он может быть избран еще на четыре года. Выборы должны состояться в Афинах в следующем году.

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