Треть японцев выступает за отмену Олимпиады в Токио из-за пандемии

Источник: AP 2020

Еще 36,4% опрошенных выступили за повторную отсрочку проведения соревнований. В то же время 23,9% жителей страны высказали мнение, что Игры должны состояться летом следующего года. Опрос проводился с 17 по 19 июля по мобильным и стационарным телефонам методом случайной выборки. Число респондентов не указывается.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов — обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными.