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12:38 (мск), источник: ТАСС

Треть японцев выступает за отмену Олимпиады в Токио из-за пандемии

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 33,7% жителей Японии считают необходимым отменить перенесенные на следующий год летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные социологического опроса, проведенного агентством Kyodo.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:34 MSK, 19.07
Инфицировано771 546+6 109
6.07
6611
7.07
6368
8.07
6562
9.07
6509
10.07
6635
11.07
6611
12.07
6615
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
6.0719.07
Скончалось12 342+95
6.07
135
7.07
198
8.07
173
9.07
176
10.07
174
11.07
188
12.07
130
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
6.0719.07
Выздоровело550 344+3 481
6.07
3579
7.07
9551
8.07
8631
9.07
8805
10.07
7752
11.07
8378
12.07
3615
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
6.0719.07
Инфицировано14 311 886+184 022
6.07
177535
7.07
161805
8.07
209506
9.07
221959
10.07
227570
11.07
228718
12.07
221117
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
6.0719.07
Скончалось602 757 
6.07
3396
7.07
3598
8.07
6105
9.07
5572
10.07
5431
11.07
5294
12.07
4891
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
6.0719.07
Выздоровело8 044 178+131 729
6.07
114418
7.07
118247
8.07
145030
9.07
150574
10.07
152579
11.07
140105
12.07
119407
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
6.0719.07
Источник: AP 2020

Еще 36,4% опрошенных выступили за повторную отсрочку проведения соревнований. В то же время 23,9% жителей страны высказали мнение, что Игры должны состояться летом следующего года. Опрос проводился с 17 по 19 июля по мобильным и стационарным телефонам методом случайной выборки. Число респондентов не указывается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов — обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными.

Вместе с тем глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори ранее высказывал мнение, что если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса, то Игры придется отменить. Председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита отмечал, что какие-либо критерии для проведения Олимпиады пока не определены.

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