Треть японцев выступает за отмену Олимпиады в Токио из-за пандемии
ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 33,7% жителей Японии считают необходимым отменить перенесенные на следующий год летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио
ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 33,7% жителей Японии считают необходимым отменить перенесенные на следующий год летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио
Еще 36,4% опрошенных выступили за повторную отсрочку проведения соревнований. В то же время 23,9% жителей страны высказали мнение, что Игры должны состояться летом следующего года. Опрос проводился с 17 по 19 июля по мобильным и стационарным телефонам методом случайной выборки. Число респондентов не указывается.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако
В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов — обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными.
Вместе с тем глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори ранее высказывал мнение, что если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса, то Игры придется отменить. Председатель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита отмечал, что