Главный герой Игр-80. Рождение и смерть легендарного олимпийского мишки

Источник: РИА "Новости"

На трибунах Центрального стадиона имени Ленина становится тише, хотя он и заполнен под завязку. Ещё больше людей прильнули к экранам телевизоров. Ставший уже родным мишутка с поясом из олимпийских колец улетает в небо на воздушных шарах под песню «До свидания, наш ласковый Миша» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой. И всё, слёзы. У всей огромной страны.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7698fb5b29560359bd00" data-vnd="7698fb5b29560359bd00" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7698fb5b29560359bd00" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Легендарный мишка родился на свет в 1977 году, ему в этом году уже 43! Его нарисовал художник Виктор Чижиков, работавший в журналах «Крокодил», «Весёлые картинки» и «Мурзилка». Он сделал примерно сотню набросков медведя, и один из них очень приглянулся комиссии конкурса. В цвете он стал ещё лучше, но не хватало главного — олимпийской символики! Тогда художник придумал хитрый ход: нацепил на мишку пояс с пряжкой в виде тех самых пяти колец.

Мне этот пояс во сне приснился! Чуть позже проходила выставка всех талисманов, которые Олимпийский комитет заказал профессионалам. На выставке было шестьдесят медведей. И ждали лорда Килланина, председателя Международного олимпийского комитета, чтобы он высказал своё мнение. Тот вошёл, походил-походил, потом подошёл к моему медведю и сказал: «Так вот же он!» Потом посмотрел на часы и говорит: «Так, куда мы ещё должны сегодня успеть?» Виктор Чижиков Отец олимпийского мишки

Виктор Чижиков со своим творением. | Источник: РИА "Новости"

В конце 1977 года Мишка официально был утверждён символом Олимпиады-80. Его изображение печатали на вымпелах и плакатах, он не слезал с первых полос газет и превратился в почтовую марку. И, конечно, в миллион игрушек.

Экспонаты выставки, приуроченной к 40-летию со дня открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве. | Источник: РИА "Новости"

Само собой, не обходилось и без попыток оживить так полюбившийся народу олимпийский образ.

21.07.1979. Символ Олимпиады-80 - Мишка и девочка-гимнастка идут во время торжественного открытия VII летней Спартакиады народов СССР на Центральном стадионе им. В. И. Ленина. | Источник: РИА "Новости"

К самой Олимпиаде требовалось сделать ту самую гигантскую куклу, которая трагично будет улетать в московское небо. Изготовить аэростат планировалось в Научно-исследовательском институте резиновой промышленности Москвы, однако заказ оказался слишком большим. В итоге восьмиметровая надувная кукла родилась в филиале НИИ в Сергиевом Посаде, который тогда назывался Загорском.

Как известно, чем больше размер, тем больше и проблемы. Именно это случилось с мишкой. Он предательски не хотел лететь вертикально: всё время заваливался на бок, ложился на спину или вообще «вставал на голову». Тогда пришлось придумывать, как заставить мишку лететь правильно. Решение пришло гениальное и логичное: утяжелить ноги и привязать к верхним лапам гирлянды воздушных шаров, чтобы медведь перестал крутиться. «Кожей» для мишки послужила прорезиненная ткань, а вверх его поднимал гелий (и гордость за страну, конечно же).

После эпохального пролёта над будущими «Лужниками» мишка приземлился на Воробьёвых горах и даже якобы сбил пивную будку. Гигантский аэростат забрали оттуда и отвезли на склад. После отказа продавать символ Олимпиады немецкой фирме его решили выставить на всеобщее обозрение на ВДНХ. Недолго покрасовавшись в павильоне «Юный техник», мишка отправился пылиться на склад, где его в итоге съели крысы.

Но так погибло лишь одно из воплощений олимпийского мишки, сам же он как символ продолжил жить и даже увидел сочинскую Олимпиаду! Но главным героем там был уже его «сын».

Талисман XXII зимних Олимпийских игр Мишка на церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. | Источник: РИА "Новости"

А мишка 80-го остался жить возле здания исполкома Олимпийского комитета России. И, конечно же, в наших сердцах.

Дмитрий Садылко