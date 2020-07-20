Умер создатель Олимпийского мишки

Причина смерти не уточняется. Отмечается, что кончина художника оказалась неожиданностью для коллег.

Чижиков работал карикатуристом и художником в журналах «Крокодил», «Веселые картинки» и «Мурзилка». Он придумал и нарисовал медвежонка Мишу, ставшего талисманом летних Олимпийских игр 1980 года, прошедших в Москве.