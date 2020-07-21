В РУСАДА заявили, что доводы и факты в аудите, заказанном ОКР, сфабрикованы

Источник: Спорт-Экспресс

К нему прикреплен отчет по поводу аудита, заказанном Олимпийским комитетом России (ОКР). Ранее стали известно, что аудит выявил нарушения в деятельности РУСАДА.

«Предоставление аудиторам документов осуществлялось на основании письменных запросов аудиторов, — говорится в тексте отчета. — В данных запросах не содержались прямые запросы на документы или ссылки на информацию, из которой мы могли понять, что необходимо аудиторам для того, чтобы предоставить аудиторам всю информацию для их объективного суждения. Но аудиторы не использовали все имеющиеся в Бухгалтерии РУСАДА документы при проведении своего аудита, и поэтому объективность суждений и выводов аудиторов «Финэкспертизы» представляется крайне спорной вне зависимости от избранной ими скрытой формы проведения исследования.

При проведении аудита проверяющие не сообщили о проводимой в отношении нас проверки, а также о цели запрашиваемых документов. На вопрос, получим ли мы какой-либо отчет по анализу документов, предоставленных проверяющему, был получен ответ о том, что по запросам был выполнен блок работ по аудиту, «результаты работ и есть аудиторское заключение за 2019 год и отчет аудитора». Таким образом, не только не сообщили о проводимой в отношении нас проверки, но и не предоставили нам для ознакомления промежуточный отчет. Если бы отчет был предоставлен, то все вопросы были бы сняты.

Исходя из предмета договора между заказчиком и ООО «ФинЭкспертиза» скрытое исследование не входило в задачи работы аудиторов.

А с учетом того, что были сделаны выводы о ненадлежащем, даже коррупционном ведении дел, подобный подход к подготовке своего заключения аудитором может свидетельствовать о тенденциозном преднамеренном поведении самого аудитора (исходя из данного им самим определения), направленного на дискредитацию лиц, указанных в отчете, в отношении которых аудитором делались выводы. Прежде чем вести поиск в открытых и условно-открытых источниках информации, аудитору надлежало получить у нас имеющиеся документы. Но он этого не сделал. Возникает вопрос — почему? Может быть, ему они не нужны были для формирования аудитором своих выводов?

Форма проверки, демонстрируемая ООО «Финэкспертиза», не была направлена на установление истинного положения дел, она была направлена на скрытый сбор информации по заявкам заказчиков и, вероятно, на преднамеренную фабрикацию ложных доводов и фактов, направленных против генерального директора и заместителя генерального директора РУСАДА, учитывая выводы аудитора и их аргументацию.