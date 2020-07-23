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10:16 (мск), источник: ТАСС

Бах: МОК рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио без зрителей

ТОКИО, 23 июля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация рассматривает вариант проведения Олимпиады в Токио в следующем году без зрителей для обеспечения безопасности в условиях пандемии коронавируса. Об этом глава МОК сказал в интервью телеканалу NHK.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы должны подготовить различные сценарии [проведения Игр]. Никто не хочет, чтобы они прошли без зрителей. Однако мы готовы принимать необходимые меры, чтобы провести Олимпиаду в безопасной среде», — сказал Бах.

Глава МОК также назвал ситуацию с тренировками спортсменов в условиях пандемии «крайне серьезной», так как атлеты не знают, когда возобновятся крупные соревнования и в какой момент им необходимо выйти на пик формы. Кроме того, Бах отметил, что из-за ситуации с коронавирусом приходится иметь дело с закрытыми границами и ограничением на перемещение.

В среду глава оргкомитета «Токио-2020» Ёсиро Мори тоже не исключил, что организаторы могут рассмотреть вопрос о проведении Игр без зрителей. Данная мера будет применена, если такой вариант окажется единственным из возможных.

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Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов — обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными.

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