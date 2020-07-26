Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков назвал причину бойкота СССР летних Олимпийских игр 1984 года в
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков назвал причину бойкота СССР летних Олимпийских игр 1984 года в
По словам Родченкова, советская делегация планировала разместить секретную допинговую лабораторию на корабле в порту города, но судно туда не пустили. Кроме того, спортивные чиновники СССР узнали о введении на Играх нового метода тестирования, который не позволил бы остаться безнаказанными многим советским атлетам.
По словам Родченкова, Советскому Союзу удалось осуществить задуманное спустя четыре года — на Олимпиаде-1988 года в Сеуле. Информатор WADA уточнил, что он лично руководил секретной лабораторией, которая была спрятана на лайнере «Михаил Шолохов».
В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада о действующей в России государственной поддержке допинга, созданного комиссией при WADA под руководством Ричарда Макларена. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.
В мае 2020-го сообщалось, что Родченков написал автобиографическую книгу. В аннотации книги говорится, что она посвящена допинговому скандалу в российском спорте, а именно «развалу секретной допинг-империи».