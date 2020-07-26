Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе

Источник: РИА "Новости"

По словам Родченкова, советская делегация планировала разместить секретную допинговую лабораторию на корабле в порту города, но судно туда не пустили. Кроме того, спортивные чиновники СССР узнали о введении на Играх нового метода тестирования, который не позволил бы остаться безнаказанными многим советским атлетам.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--43c8180715dcd68cb73a" data-vnd="43c8180715dcd68cb73a" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=43c8180715dcd68cb73a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Родченкова, Советскому Союзу удалось осуществить задуманное спустя четыре года — на Олимпиаде-1988 года в Сеуле. Информатор WADA уточнил, что он лично руководил секретной лабораторией, которая была спрятана на лайнере «Михаил Шолохов».

В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада о действующей в России государственной поддержке допинга, созданного комиссией при WADA под руководством Ричарда Макларена. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.

В декабре 2019 года Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно было связано с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. Родченков заявил, что Россия «получит заслуженное наказание за свои грехи, связанные с допингом».