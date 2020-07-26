Фоторепортажи
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
16:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков назвал причину бойкота СССР летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе. Отрывок из его книги приводит издание Mail on Sunday.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По словам Родченкова, советская делегация планировала разместить секретную допинговую лабораторию на корабле в порту города, но судно туда не пустили. Кроме того, спортивные чиновники СССР узнали о введении на Играх нового метода тестирования, который не позволил бы остаться безнаказанными многим советским атлетам.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Родченкова, Советскому Союзу удалось осуществить задуманное спустя четыре года — на Олимпиаде-1988 года в Сеуле. Информатор WADA уточнил, что он лично руководил секретной лабораторией, которая была спрятана на лайнере «Михаил Шолохов».

В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада о действующей в России государственной поддержке допинга, созданного комиссией при WADA под руководством Ричарда Макларена. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.

В декабре 2019 года Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно было связано с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. Родченков заявил, что Россия «получит заслуженное наказание за свои грехи, связанные с допингом».

В мае 2020-го сообщалось, что Родченков написал автобиографическую книгу. В аннотации книги говорится, что она посвящена допинговому скандалу в российском спорте, а именно «развалу секретной допинг-империи».

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Золотой дубль «Зенита». Клуб 2-й раз выиграл РПЛ и Кубок России
Где продолжит карьеру Кокорин? Разбираем все возможные варианты
«Барселона» в новом сезоне сосредоточится на воспитанниках
Двукратный обладатель Кубка Гагарина завершил карьеру
«Идем на рекорд»: «Спартак» поиронизировал над VAR
«Лестер» и «МЮ» сражаются за Лигу чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь