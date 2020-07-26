Факел Олимпийских игр 1980 года в Москве продан на аукционе в Каннах

Источник: ИТАР-ТАСС

Факел был продан за €2,5 тыс.

Он был изготовлен Валентином Любманом и Борисом Тучиным, корпус факела сделан из алюминия, а в центральной части изображена эмблема Игр и олимпийские кольца. Эстафета олимпийского огня прошла с 19 июня по 19 июля 1980 года, завершившись зажжением огня баскетболистом Сергеем Беловым на Большой спортивной арене «Лужники».

В 2020 году отмечается 40-летний юбилей проведения Игр.

Московские Олимпийские игры 1980 года

Игры ХХII Олимпиады проходили в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года. Часть соревнований проводилась в других городах СССР: в Таллине стартовали парусные регаты, в Киеве, Ленинграде и Минске состоялись предварительные игры футбольного турнира, в подмосковных Мытищах на стрельбище «Динамо» прошли соревнования по пулевой стрельбе.

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Московская Олимпиада состоялась несмотря на бойкот, инициированный США в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан. Более 60 государств бойкотировали Олимпиаду. Команды из Канады, Японии, Китая, ФРГ и США не приняли участия в Играх. В СССР приехали спортсмены из 81 страны. Однако некоторые участники Игр из-за запрета властей своих стран выступали не под национальными флагами, а под олимпийскими.

Почти 6 тыс. спортсменов состязались в 203 дисциплинах 21 вида спорта (на пять больше, чем на предыдущей Олимпиаде в Монреале).

Несмотря на отсутствие на Играх большого числа высококлассных спортсменов из стран, бойкотировавших соревнования, московская Олимпиада оказалась необычайно щедрой на высокие достижения. За 14 дней состязаний было установлено 74 олимпийских, 39 европейских и 36 мировых рекордов. Советская сборная завоевала 195 наград, в том числе 80 золотых, и заняла первое место в неофициальном медальном зачете.