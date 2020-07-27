Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады

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Он отметил, что нельзя делать исключений для отдельных спортсменов с российским паспортом, а также позволять им выступать под нейтральным флагом. По мнению Родченкова, страна ничему не научилась, поэтому должна понести наказание.

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Интервью информатор давал по видеосвязи. Родченков надел шляпу и полностью закрыл лицо шарфом. Он признался, что поменял внешность и жесты, из-за чего его теперь невозможно узнать.

26 июля Родченков назвал причину бойкота СССР Олимпиады-1984 года в Лос-Анджелесе. По его словам, советская делегация не смогла добиться размещения в порту города корабля со спрятанной на нем секретной допинг-лабораторией.

Олимпиада в Токио должна была пройти летом этого года. Соревнования перенесли на июль-август 2021-го из-за пандемии коронавируса.

В мае 2020-го сообщалось, что Родченков написал автобиографическую книгу. В аннотации книги говорится, что она посвящена допинговому скандалу в российском спорте, а именно «развалу секретной допинг-империи».

В декабре 2019 года Россию отстранили от участия в международных турнирах, а также от их проведения сроком на четыре года. Решение принял исполком WADA. Оно было связано с манипуляциями с базой данных московской лаборатории.



Будущее Олимпиады в Токио остается неопределенным телеканал NTD