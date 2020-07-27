Катар направил письмо в МОК о намерении принять Олимпийские игры — 2032

Помимо Катара на организацию соревнований претендуют Индия, Австралия (штат Квинсленд), а также китайский Шанхай и совместная заявка южнокорейского Сеула и столицы КНДР Пхеньяна. Согласно изменениям в 2014 году, страна должна направить в МОК письмо о вступлении в «постоянный диалог» по организации Игр.

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«Сегодняшнее заявление знаменует собой начало важнейшего диалога с будущей принимающей комиссией МОК, чтобы продолжить изучение наших интересов и определить, как Олимпийские игры могут сказаться на долгосрочных целях развития Катара», — заявил глава Национального олимпийского комитета Катара шейх Хоаан бин Хамад бин Халифа Аль-Тани.