Катар направил письмо в МОК о намерении принять Олимпийские игры — 2032
ТАСС, 27 июля. Катар направил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) о намерении провести в 2032 году летние Олимпийские и Паралимпийские игры. Об этом сообщает
ТАСС, 27 июля. Катар направил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) о намерении провести в 2032 году летние Олимпийские и Паралимпийские игры. Об этом сообщает
Помимо Катара на организацию соревнований претендуют Индия, Австралия (штат Квинсленд), а также китайский Шанхай и совместная заявка южнокорейского Сеула и столицы КНДР Пхеньяна. Согласно изменениям в 2014 году, страна должна направить в МОК письмо о вступлении в «постоянный диалог» по организации Игр.
«Сегодняшнее заявление знаменует собой начало важнейшего диалога с будущей принимающей комиссией МОК, чтобы продолжить изучение наших интересов и определить, как Олимпийские игры могут сказаться на долгосрочных целях развития Катара», — заявил глава Национального олимпийского комитета Катара шейх Хоаан бин Хамад бин Халифа
Ранее Катар претендовал на проведение Олимпийских игр 2016 и 2020 годов, которые были отданы