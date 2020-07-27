Григорий Родченков: российским спортсменам на Олимпиаде в Токио не место

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В декабре прошлого года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) за подтасовку данных лабораторных тестов отлучило спортсменов из России от основных международных соревнований на четыре года, но при этом постановило, что те из них, кто сумеет доказать, что не использовали допинг, смогут выступить на предстоящей летней Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.

«Необходим абсолютный, безусловный запрет без всяких исключений и индивидуальных допусков», — сказал Родченков в первом интервью, которое он дал электронным СМИ с момента принятия этого решения.

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«Те же сотрудники, что занимались подменой образцов на сочинской Олимпиаде [2014 года], затем подделали всю соответствующую документацию, — утверждает он. — Масштаб фальсификаций нарастает день ото дня. Мы имеем дело с обманом неслыханных масштабов. Это доказывает, что государство ничему не учится».

В прошлом году Россия передала ВАДА материалы лабораторных тестов прежних лет. Это было условием снятия ограничений на участие РФ в основных международных соревнованиях, введенных в 2015 году за попытки сокрытия использования допинга, как было сказано в решении ВАДА, «в подавляющем большинстве» олимпийских видов спорта.

ВАДА заявило, что при этом вновь имели место махинации, и продлило мораторий еще на четыре года. Родченков выступает за еще более жесткий запрет.

При этом Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не повинным в манипуляциях с материалами лабораторных тестов, которые Россия в прошлом году передала ВАДА.

Россия неоднократно отвергала эти обвинения и называет беспрецедентные четырехлетние санкции избыточными, несправедливыми и политически мотивированными.

В ноябре этого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне рассмотрит российскую апелляцию на решение ВАДА, отстраняющее РФ от участия в ближайшей летней Олимпиаде и в чемпионате мира по футболу 2022 года.

Олимпиада в Токио перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии Covid-19.

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Ключевой свидетель

61-летний Григорий Родченков, кандидат химических наук и мастер спорта по легкой атлетике, в 2006—2015 годах возглавлявший российский антидопинговый центр, в 2015 году бежал в США и дал подробные показания о творившихся с ведома и при поддержке государства допинговых махинациях в российском спорте, в которых участвовал сам.

В частности, он утверждал, что во время Зимней олимпиады в Сочи образцы мочи спортсменов, использовавших допинг, подменялись «чистыми» через отверстие в стене лаборатории.

Информация, полученная от Родченкова, легла в основу решения об отлучении России от Олимпийских игр.

На родине против него возбуждено уголовное дело. Опасаясь мести, Родченков скрывает свое местонахождение и изменил внешность в рамках американской программы защиты свидетелей.

С корреспондентом Би-би-си он разговаривал через Zoom в шляпе, темных очках и намотанном на лицо шарфе, чтобы не раскрывать свой новый вид. В интервью он сказал, что сделался неузнаваемым, поскольку поменял также жестикуляцию и манеру держаться.

История жизни Родченкова показана в оскароносном документальном фильме «Икар». Он также издал автобиографию, в которой, в частности, утверждал, что СССР бойкотировал Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе не только в ответ на западный бойкот Московской Олимпиады 1980 года, но и из опасения допинговых разоблачений.

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Лондонская Олимпиада была не хуже других

Родченков ранее принес извинения британским спортсменам за то, что помогал их российским коллегам использовать допинг в ходе Лондонской олимпиады 2012 года.

В общей сложности около 140 участвовавших в ней спортсменов были впоследствии дисквалифицированы за допинг.

Однако российский эксперт не согласился с оценкой лондонских Игр как самых грязных в истории. По его словам, допинг в большом спорте процветал десятилетиями.

«Если бы мы располагали таким инструментарием и методиками, как теперь, сотни и сотни проб из Сеула, Москвы или Атланты, если бы они сохранились, вероятно, оказались бы положительными. Лондон был не хуже прочих Игр», — заметил он в интервью Би-би-си.

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«Но то, что случилось в России, — это кульминация, это было бы невозможно ни в какой другой стране. Олимпиада [в Сочи] была проектом Путина. Мы [российский антидопинговый центр] имели зеленый свет на всех уровнях и обладали неограниченными ресурсами», — заявил он.

Родченков утверждает, что во время Игр в Сочи являлся частью системы, включавшей в себя самого президента Владимира Путина и бывшего вице-премьера РФ Виталия Мутко. Официальные лица утверждают, что он действовал сам по себе, и допингового заговора на государственном уровне не существовало.

Мутко отвергает все обвинения в свой адрес. В прошлом году он выиграл апелляцию против вынесенного в отношении него пожизненного запрета присутствовать на Олимпиадах в официальном качестве.

Путин назвал Родченкова «придурком», не заслуживающим доверия.

Отвечая на вопрос, возможно ли полностью выкорчевать допинг из олимпийского движения, Родченков ответил: «Такова природа человека. Конечно, оно никогда не будет чистым».

«Люди хотят получать золотые медали. Некоторые хотят этого очень сильно и потому прибегают к допингу. Сколько им ни грози, какую идеальную, охватывающую все образцы и технически совершенную систему контроля ни создавай, процентов пятнадцать спортсменов окажутся неисправимыми», — считаетон.

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«Королева спорта» и «дело Лысенко»

Сборная РФ по легкой атлетике не участвует в международных соревнованиях с 2015 года, после того как разбиравшаяся в ситуации по поручению ВАДА комиссия под руководством профессора юриспруденции Ричарда Макларена заключила, что в этих видах российского спорта имело место широкое использование допинга, поощряемое государством.

В ноябре прошлого года Всемирная федерация легкой атлетики временно отстранила от деятельности президента и исполнительного директора Российской федерации легкой атлетики Дмитрия Шляхтина и Александра Паркина, прыгуна в высоту Данилу Лысенко и его тренера.

Спортсмен пытался оправдать пропуск допинг-теста с помощью фиктивной медицинской справки о том, что в тот день болел, а официальные лица якобы выписали ему этот документ. Athletics Integrity Unit (подразделение Мировой атлетики, ответственное за борьбу со злоупотреблениями в этом виде спорта) потребовало «максимально суровых последствий», включая запрет российским легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях и в индивидуальном качестве, а также исключение Всероссийской федерации легкой атлетики из Всемирной федерации.

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«В случае с Лысенко имело место невероятное жульничество, — заявил Би-би-си Григорий Родченков. — В результате [глава Мировой атлетики] Себастиан Коу готов исключить российских легкоатлетов из мирового спорта навечно. И это было бы справедливо. В российской легкой атлетике все если не полностью виновны, то причастны».

В прошлом месяце Мировая атлетика приостановила прием заявок от российских спортсменов на индивидуальное участие в международных соревнованиях, включая будущую токийскую Олимпиаду. Решение последовало за отказом России уплатить 5 млн долларов штрафов и судебных издержек по делам о допинге.

Таким образом, сделан еще один шаг к тому, чтобы российские легкоатлеты не смогли выступить в Токио ни в каком качестве.

Дэн Роан

Редактор отдела «Спорт»