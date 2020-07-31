Эксклюзивное интервью с Дмитрием Губерниевым о курьезах в работе, спорте и музыке
Говорит и показывает Сходня! Комментатор «Матч ТВ» и советник Генерального директора телеканала «Россия 1» Дмитрий Губерниев эксклюзивно вышел в прямой эфир в
Говорит и показывает Сходня! Комментатор «Матч ТВ» и советник Генерального директора телеканала «Россия 1» Дмитрий Губерниев эксклюзивно вышел в прямой эфир в
— Курьезные моменты во время прямых эфиров?
— Курьезов было много, и все они — в Интернете. Но «бля…стящая» сказал не я. Все
— Что Вас вдохновляет?
— Зрители. Я не только комментатор, но и шоумен, и певец. Собрал Guber Band, будем выступать на Дне физкультурника в Лужниках. И я большой фанат прямых эфиров — таких, как этот.
— Почему решили пойти в журналистику, а не продолжать заниматься спортом профессионально?
— Это моя боль. Заболел желтухой, получил травму.
На просьбу спеть
— Кто Ваши родители?
— Родители простые: папа — стекловар, мама — фармацевт. Я родился в городе Дрезна
— Можете показать, как правильно делать зарядку — для разминки в течение рабочего дня?
— Я спортсмен (показывает мощный бицепс), занимаюсь скандинавской ходьбой, гребу на тренажере.
— Самая красивая женщина, на Ваш взгляд?
— Она — в племени бужумбука.
— Доротея Вирер или Тина Канделаки?
— Бесконечно люблю обеих, но выбираю Лизу Виттоцци, биатлонистку сборной Италии.
— Хотели бы, чтобы Ваш сын стал биатлонистом?
— Он сейчас ЕГЭ сдает. 96 — русский, 94 — история, насчет «общаги» будем общаться — могло быть лучше. Будет поступать, видимо, в Высшую школу экономики.
— Куда нужно перейти Кокорину — в «Локо» или «Спартак»?
— Он уже в «Спартаке», на три года контракт.
— Расскажите про вашего кота, как он у Вас появился?
— Года четыре назад мы его нашли и «очистили от очисток».
— Как Вам удается быть абсолютно постоянно веселым, позитивным, радостным?
— Я люблю жизнь и, главное, людей. Вас, подписчиков Инстаграма телеканала «Россия 1».
— Когда будет Евро-2020?
— В 2021 году.
— Вы всегда были открыты и общительны?
— Я на позитиве. На сексе и на стиле.
— Пора идти на YouTube. Почему нет до сих пор своего канала?
— Думаю над этим.
Про
— Питер обожаю. Довольно часто приезжаю. Много друзей. Все знают, что мы давно и успешно общаемся после разных историй со Славой Малафеевым, прекрасным вратарем. Разные были нюансы, но теперь — не разлей вода.
— Правда ли, что организовали свою группу?
— Правда. Группа — Guber Band, концертируем. 8-го — в Лужниках и 15-го — на Гребном канале в Крылатском, где будет президентская регата. Следите за моим Инстаграмом.
— Какой бы Вы сняли фильм про спорт?
— Про Вячеслава Иванова, трехкратного олимпийского чемпиона по академической гребле. Абсолютный гений.
— Нравятся ли белорусские драники?
— Съел три порции драников с рыбой после «Славянского базара». Потрясающе!
— Знакомы ли Вы с Алиной Кабаевой?
— Знаком 22 года. Прекрасный человек. Много проводили совместных проектов. Мы на связи, даже иногда созваниваемся.
— Как стать комментатором?
— Надо любить спорт, учиться, верить в себя и приходить на «Матч ТВ».
— Ваш любимый футболист?
— Евгений Ловчев. А из современных — Артем Ребров, вратарь «Спартака».
— Как у Вас с самоизоляцией?
— Я на работу хожу сейчас, но с оглядкой. Масочки, ребята. Масочки и перчаточки в общественных местах!
— Самый лучший в жизни репортаж?
— Не мне решать. Их много было, но я люблю когда наши выигрывают.
— Любимый момент в биатлоне?
— Когда Доротея Вирер перелезала через забор. Или когда массажисты делают массаж Доротее Вирер и Лизе Виттоцци. Сразу хочется быть массажистом итальянской сборной.
— Почему так мало тенниса на ТВ?
— Не знаю.
— Ваш любимый певец на российской эстраде?
— Артур Беркут. Лешу Булгакова люблю из группы «Легион».
— Любимый советский фильм?
— «Королевская регата».