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16:27 (мск), источник: Вести.Ru

Эксклюзивное интервью с Дмитрием Губерниевым о курьезах в работе, спорте и музыке

Говорит и показывает Сходня! Комментатор «Матч ТВ» и советник Генерального директора телеканала «Россия 1» Дмитрий Губерниев эксклюзивно вышел в прямой эфир в Инстаграм-аккаунте этого канала и ответил на вопросы, присланные ему подписчиками.

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Источник: РИА "Новости"

— Курьезные моменты во время прямых эфиров?

— Курьезов было много, и все они — в Интернете. Но «бля…стящая» сказал не я. Все почему-то думают, что я, но это — Роман Нагучев.

— Что Вас вдохновляет?

— Зрители. Я не только комментатор, но и шоумен, и певец. Собрал Guber Band, будем выступать на Дне физкультурника в Лужниках. И я большой фанат прямых эфиров — таких, как этот.

— Почему решили пойти в журналистику, а не продолжать заниматься спортом профессионально?

— Это моя боль. Заболел желтухой, получил травму.

На просьбу спеть что-нибудь Дмитрий исполнил «Футболист, не теряй мяча».

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— Кто Ваши родители?

— Родители простые: папа — стекловар, мама — фармацевт. Я родился в городе Дрезна Орехово-Зуевского района — самом маленьком городе Московской области. Но живу в Сходне. Он сейчас стал частью Химок, но надеюсь, что когда-нибудь снова станет городом, пусть и в составе Химкинского района.

— Можете показать, как правильно делать зарядку — для разминки в течение рабочего дня?

— Я спортсмен (показывает мощный бицепс), занимаюсь скандинавской ходьбой, гребу на тренажере.

— Самая красивая женщина, на Ваш взгляд?

— Она — в племени бужумбука.

— Доротея Вирер или Тина Канделаки?

— Бесконечно люблю обеих, но выбираю Лизу Виттоцци, биатлонистку сборной Италии.

— Хотели бы, чтобы Ваш сын стал биатлонистом?

— Он сейчас ЕГЭ сдает. 96 — русский, 94 — история, насчет «общаги» будем общаться — могло быть лучше. Будет поступать, видимо, в Высшую школу экономики.

— Куда нужно перейти Кокорину — в «Локо» или «Спартак»?

— Он уже в «Спартаке», на три года контракт.

— Расскажите про вашего кота, как он у Вас появился?

— Года четыре назад мы его нашли и «очистили от очисток».

— Как Вам удается быть абсолютно постоянно веселым, позитивным, радостным?

— Я люблю жизнь и, главное, людей. Вас, подписчиков Инстаграма телеканала «Россия 1».

— Когда будет Евро-2020?

— В 2021 году.

Вы всегда были открыты и общительны?

— Я на позитиве. На сексе и на стиле.

— Пора идти на YouTube. Почему нет до сих пор своего канала?

— Думаю над этим.

Про Санкт-Петербург.

— Питер обожаю. Довольно часто приезжаю. Много друзей. Все знают, что мы давно и успешно общаемся после разных историй со Славой Малафеевым, прекрасным вратарем. Разные были нюансы, но теперь — не разлей вода.

— Правда ли, что организовали свою группу?

— Правда. Группа — Guber Band, концертируем. 8-го — в Лужниках и 15-го — на Гребном канале в Крылатском, где будет президентская регата. Следите за моим Инстаграмом.

— Какой бы Вы сняли фильм про спорт?

— Про Вячеслава Иванова, трехкратного олимпийского чемпиона по академической гребле. Абсолютный гений.

— Нравятся ли белорусские драники?

— Съел три порции драников с рыбой после «Славянского базара». Потрясающе!

— Знакомы ли Вы с Алиной Кабаевой?

— Знаком 22 года. Прекрасный человек. Много проводили совместных проектов. Мы на связи, даже иногда созваниваемся.

— Как стать комментатором?

— Надо любить спорт, учиться, верить в себя и приходить на «Матч ТВ».

— Ваш любимый футболист?

— Евгений Ловчев. А из современных — Артем Ребров, вратарь «Спартака».

— Как у Вас с самоизоляцией?

— Я на работу хожу сейчас, но с оглядкой. Масочки, ребята. Масочки и перчаточки в общественных местах!

— Самый лучший в жизни репортаж?

— Не мне решать. Их много было, но я люблю когда наши выигрывают.

— Любимый момент в биатлоне?

— Когда Доротея Вирер перелезала через забор. Или когда массажисты делают массаж Доротее Вирер и Лизе Виттоцци. Сразу хочется быть массажистом итальянской сборной.

— Почему так мало тенниса на ТВ?

— Не знаю.

— Ваш любимый певец на российской эстраде?

— Артур Беркут. Лешу Булгакова люблю из группы «Легион».

— Любимый советский фильм?

— «Королевская регата».

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