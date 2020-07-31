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19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Григорий Родченков рассказал, как тестировал коктейль «Дюшес» на себе

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков в вышедшей накануне книге «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина» рассказал, как тестировал коктейль «Дюшес» на себе. Именно этот напиток, по словам Родченкова, употребляли российские олимпийцы в Сочи.

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Источник: AFP 2020

«Далее по списку был тест нашего трёхстероидного сочинского коктейля. Мой подчинённый бармен смешал большую партию «мягкой» версии коктейля, используя вермут, а не виски в качестве основы. Перед тем как выпить его, я помочился, чтобы иметь контрольный образец, а затем я отхлебнул несколько миллилитров нашей стероидной смеси и прополоскал её во рту. Я предпочитал мою оригинальную версию на Chivas Regal, но это не важно.

Я тестировал смесь на протяжении нескольких дней подряд, часто сопровождая её двумя чашками кофе и мятной зубной пастой, чтобы избежать повсеместных послепраздничных проверок дорожного движения московской полицией. Поездка домой в эти холодные зимние ночи иногда занимала два часа, и я не мог рисковать своими правами. Плюсом было то, что ничего страшного не произошло, а минусом — то, что, когда я приезжал домой, мой мочевой пузырь был готов лопнуть, — написал Родченков в своей книге.

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