Григорий Родченков рассказал, как тестировал коктейль «Дюшес» на себе

«Далее по списку был тест нашего трёхстероидного сочинского коктейля. Мой подчинённый бармен смешал большую партию «мягкой» версии коктейля, используя вермут, а не виски в качестве основы. Перед тем как выпить его, я помочился, чтобы иметь контрольный образец, а затем я отхлебнул несколько миллилитров нашей стероидной смеси и прополоскал её во рту. Я предпочитал мою оригинальную версию на Chivas Regal, но это не важно.

Я тестировал смесь на протяжении нескольких дней подряд, часто сопровождая её двумя чашками кофе и мятной зубной пастой, чтобы избежать повсеместных послепраздничных проверок дорожного движения московской полицией. Поездка домой в эти холодные зимние ночи иногда занимала два часа, и я не мог рисковать своими правами. Плюсом было то, что ничего страшного не произошло, а минусом — то, что, когда я приезжал домой, мой мочевой пузырь был готов лопнуть, — написал Родченков в своей книге.