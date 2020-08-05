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14:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Главу РУСАДА захотели уволить

Главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса захотели уволить. Об этом сообщает РБК.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, в среду, 5 августа, этот вопрос поднимут на заседании наблюдательного совета организации. Функционеру придется уйти в отставку, если за это проголосует большинство членов совета. Это правило закреплено в регламенте РУСАДА.

При этом источники РБК отмечают, что кворум может быть не собран. «Есть вариант, при котором Ганус остается на своем посту до конца мандата, который истекает через год, а потом придет новый человек», — рассказал один из них. Уточняется, что в министерстве спорта России также обсуждается вопрос недоверия Ганусу.

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13 июля сообщалось, что в финансовой деятельности РУСАДА нашли несоответствия. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Ганус напрасно ранее отверг обвинения в наличии проблем с отчетностью.

Ганус занимает пост гендиректора РУСАДА с 2017 года. Он не раз заявлял о наличии разногласий с руководителями российского спорта.

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