Главу РУСАДА захотели уволить
Главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса захотели уволить. Об этом сообщает РБК.
Главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса захотели уволить. Об этом сообщает РБК.
По информации издания, в среду, 5 августа, этот вопрос поднимут на заседании наблюдательного совета организации. Функционеру придется уйти в отставку, если за это проголосует большинство членов совета. Это правило закреплено в регламенте РУСАДА.
При этом источники РБК отмечают, что кворум может быть не собран. «Есть вариант, при котором Ганус остается на своем посту до конца мандата, который истекает через год, а потом придет новый человек», — рассказал один из них. Уточняется, что в министерстве спорта России также обсуждается вопрос недоверия Ганусу.
13 июля сообщалось, что в финансовой деятельности РУСАДА нашли несоответствия. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что Ганус напрасно ранее отверг обвинения в наличии проблем с отчетностью.
Ганус занимает пост гендиректора РУСАДА с 2017 года. Он не раз заявлял о наличии разногласий с руководителями российского спорта.