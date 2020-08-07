Тайм-аут с пользой: как пережили пандемию крупнейшие спортобъекты России

Источник: Будущее России. Национальные проекты

Вовлечение россиян в спорт — ключевая задача нацпроекта «Демография», и на фоне пандемии она стала еще более значимой, однако и более сложной. И если вопрос индивидуальных тренировок россияне решали при помощи онлайн-занятий или покупки домашних тренажеров, то с тренировками, а тем более с выступлениями профессиональных спортсменов, все оказалось не так просто. Пострадали от пандемии и спортивные объекты. О том, как пережили режим самоизоляции крупнейшие стадионы страны, в том числе построенные к финальной части чемпионата мира по футболу — 2018 и Универсиаде-2019, и как будет возобновляться их работа — в материале портала «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является информационное агентство ТАСС.

Ледовая арена в Красноярске

Церемония закрытия Универсиады-2019 в Красноярске | Источник: Будущее России. Национальные проекты

«Платинум Арена Красноярск» — самая большая крытая спортивная арена в Красноярске с вместимостью трибун более 7000 зрителей — была построена к Универсиаде, которая прошла в городе в марте 2019 года. В рамках Студенческих игр здесь состоялись церемонии открытия и закрытия, соревнования по фигурному катанию на коньках, а в конце прошлого года был проведен чемпионат России по фигурному катанию. Как рассказал гендиректор арены Роман Сотников, к началу пандемии в комплексе занимались более 300 спортсменов: несколько детских спортивных школ по хоккею с шайбой и хоккею с мячом, команды Ночной хоккейной лиги, любительские мужские хоккейные команды. В сезоне игр высшей хоккейной лиги (ВХЛ) 2019−2020 годов «Платинум Арена» была домашней площадкой хоккейного клуба «Сокол» и молодежной «Рыси».

В зимнее время мы регулярно проводили массовые катания на коньках для жителей города. Мы старались, чтобы они были особенными, праздничными. Например, на новогодних каникулах красноярцы могли покататься на чемпионском льду в полном оформлении чемпионата России по фигурному катанию и с большой новогодней елкой. Роман Сотников

Он отметил, что комплекс в связи с пандемией оказался в «зоне двойных ограничений» — было запрещено проведение как спортивных мероприятий, так и концертов.

Для нас это оказалось тяжело, как и для всех других объектов спорта и культуры. Но ряд своевременно принятых мер позволил нам снизить расходы и направить силы на планирование, оптимизацию и создание условий для дальнейшего развития. Роман Сотников

По его словам, на первом этапе основная часть персонала, как и во всей стране, ушла на длинные выходные. Работали только технические службы и службы обеспечения жизнедеятельности комплекса. После завершения выходных, когда стало понятно, что возвращение к стандартному режиму не произойдет быстро, было принято решение растопить лед и начать ежегодные плановые работы по техническому обслуживанию инженерных систем комплекса. При этом остановка ледового оборудования позволила обеспечить значительную экономию потребляемых ресурсов. Только на одной электроэнергии было сэкономлено более 2,5 млн рублей за первый месяц вынужденного простоя.

«Что касается штатного расписания, то с самого начала работы комплекса мы старались максимально оптимизировать численность персонала. Большинство обслуживающих функций отданы на аутсорсинг подрядным организациям, в штате комплекса только незаменимые сотрудники. При такой системе работы вынужденная приостановка деятельности не влечет за собой массовых сокращений. За время пандемии не уволен ни один сотрудник, зарплата у всех сохранилась в прежних объемах, более того, сотрудники комплекса не сидят без работы, а выполняют свои обязанности в части технического обслуживания, планирования, отчетности», — подчеркнул Сотников.

Наследие чемпионата мира

Зарядка с телеведущей Тиной Канделаки в Нижнем Новгороде | Источник: Будущее России. Национальные проекты

По-своему переживали пандемию и крупные спортивные объекты, построенные к проходившему в России в 2018 году чемпионату мира по футболу. Например, на стадионе «Нижний Новгород», переданном в собственность Нижегородской области в 2019 году, уже продолжительное время работали в рамках программы наследия ЧМ летние и зимние спортивные площадки для жителей и гостей города. Из-за пандемии они вынуждены были уйти в онлайн.

Зимой площадка под названием «Спорт порт» включала в себя каток и профессиональную хоккейную коробку. Искусственный лед на обоих катках позволял кататься даже при плюсовой температуре. Зимой 2019−2020 годов их посетили более 128 тыс. человек. Летний вариант площадки включал мини-футбольные поля, стритбол, теннисный корт. И зимой, и летом на стадионе работал фуд-корт, проходили концерты.

«За два с половиной месяца функционирования спецпроекта “Спорт порт онлайн” охват пользователей составил более 3,5 млн человек», — сообщили в Минспорта Нижегородской области.

В соцсетях проекта публиковались рекомендации по занятию спортом дома в период карантина, бесплатные видеотренировки по разным направлениям, танцевальные уроки, проходили розыгрыши спортивных призов.

Персонал стадиона перешел на дистанционную работу с 27 марта. «В связи с пандемией коронавирусной инфекции затраты на содержание арены существенно снизились, прежде всего, по сфере коммунальных услуг. К сожалению, помимо снижения расходов снизились и доходы от эксплуатации арены», — отметили в министерстве.

Другой город чемпионата мира — Калининград, принявший в 2018 году четыре матча, — наряду с развитием инфраструктуры при подготовке к мировому первенству в качестве наследия получил стадион на 35 тыс. зрителей, переоборудованные по современным международным стандартам тренировочные площадки и трехкратный рост числа детей и подростков, всерьез увлекшихся футболом и другими видами спорта.

В Калининграде к чемпионату мира по футболу были подготовлены три футбольные площадки — «Сельма», «Пионер» и «Локомотив», а также тренировочная площадка «Балтия» в курортном Светлогорске. Все эти площадки находятся в концепции наследия ЧМ-2018 и полностью задействованы как для тренировок, так и для соревнований. Например, в прошлом году мы провели юниорский чемпионат Европы по регби. Наталья Ищенко министр спорта Калининградской области

Она отметила, что сейчас тренировочные площадки адаптированы для занятий разными видами спорта. Площадка «Пионер» передана спортивной школе олимпийского резерва по футболу, и там проводят футбольные тренировки. На «Балтии», которая является площадкой калининградского футбольного клуба «Балтика», помимо профессиональных футболистов занимается молодежная команда клуба. Площадка «Локомотив» будет передана школе по легкой атлетике, там оборудованы беговые дорожки, разминочные зоны, зоны для прыжков. На площадках «Сельма» и «Пионер» установлены воркаут-площадки; на «Сельме» уже базируется детская секция по регби, организованы занятия для лучников, а в 2021 году будет оборудован скалодром, рассказала министр. Ищенко добавила, что старейший в России и Европе стадион «Балтика», где ранее базировалась профессиональная футбольная команда, также переоборудован для массовых занятий спортом, и там разместилась футбольная академия «Балтики». На территории, прилегающей к территории стадиона ЧМ по футболу, планируется развернуть спортивно-рекреационный парк.

Стадион "Локомотив" в Калининграде | Источник: Будущее России. Национальные проекты

Безусловно, пандемия отразилась на работе спортивных объектов и занятиях спортом, отметила региональный министр. «Спорта это коснулось очень сильно, и спортсменам, конечно, было очень тяжело останавливать тренировочный процесс, раньше такого, по-моему, не было никогда. Тем не менее, все продолжали тренироваться и дома, проводились онлайн-тренировки, хотя они, конечно, никогда не заменят настоящие тренировки, контакт. В наших подведомственных спортивных школах сохранен весь тренерский состав. Тренеры продолжали работать, несмотря на ограничения. Они проводили занятия онлайн. Ребята, несмотря на то что были дома, выполняли задания тренеров, занимались общефизической подготовкой, насколько это было возможно», — сказала она.

Жизнь и планы после ограничений

Постепенное снятие ограничений в регионах дает возможность крупнейшим спортивным объектам не только вернуться в привычную колею, но и начать работу в новых для себя направлениях. Так, на стадионе ЧМ в Нижнем Новгороде уже прошли два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), возобновились тренировки детской футбольной школы. «Приняты все возможные меры по безопасности и предотвращению заражения коронавирусной инфекцией, в том числе регулярно производится обработка помещений», — добавили в ведомстве.

Также возобновились экскурсии по стадиону, а с 19 по 23 июля во время кинофестиваля «Горький fest» здесь был открыт летний кинотеатр — нижегородцы могли посмотреть некоторые премьеры, официальный выход которых запланирован на осень 2020 года.

Как отметили в Минспорта, в рамках развития стадиона был запущен новый проект для детей с ограниченными возможностями здоровья. «С его запуском дети смогут заниматься футболом в структуре академии ФК “Нижний Новгород” на главной футбольной арене города. Важно, что появление таких групп поможет детям развивать самодисциплину, овладеть спортивным мастерством высокого класса», — отметили в министерстве.

Власти Нижегородской области рассматривают возможность открытия на территории стадиона центра для реабилитации спортсменов, а также взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ограничения постепенно снимаются и в Калининградской области.

«У нас разрешены групповые тренировки на свежем воздухе до 15 человек и в закрытых помещениях до 10 человек. Все тренируются, наверстывают упущенное — спортсмены рады уже тому, что могут начать тренировочный процесс. Потому что три месяца дома — это огромное количество времени», — сказала Ищенко.

Она отметила, что пока сохраняется неопределенность с датами проведения соревнований.

Несколько сложнее приходится спортсменам ледовых видов спорта, уверен гендиректор арены в Красноярске Сотников, так как онлайн-тренировки и занятия на траве столь необходимое фигуристам и хоккеистам ощущение льда создать не могут. «В период пандемии мы плотно отрабатываем вопрос проведения на нашей площадке концертных мероприятий и событий, уже практически полностью расписан график загрузки на весну следующего года. В Красноярск приедут те артисты, которые раньше даже не рассматривали столицу Сибири как площадку для своих выступлений, ведутся переговоры с КХЛ относительно возможности базирования у нас одной из топовых хоккейных команд», — рассказал о планах работы арены Сотников.

Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске | Источник: Будущее России. Национальные проекты

В то же время в Красноярском крае на развитии объектов Универсиады не остановятся и, как сообщил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, продолжат работу по созданию спортивной инфраструктуры: планируется построить 22 крупных спортивных объекта, с объемом инвестиций 2,5 млрд рублей.

«Сейчас мы усилия смещаем на развитие спортивной инфраструктуры за пределами Красноярска. У нас в бюджете 2020−2022 годов заложены средства на создание 150 плоскостных сооружений — площадок для игры в футбол, волейбол, хоккейных коробок — в городах и районах края. Мы также в рамках нацпроекта “Демография” получаем федеральные деньги на создание площадок ГТО, в прошлом году было создано 17 таких площадок», — сказал он.