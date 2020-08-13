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13 августа, источник: Известия

Дан при CAS: зачем Минспорта собрался объявить допингеров вне закона

Запрет на работу для дисквалифицированных спортсменов пока носит рекомендательный характер.

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Минспорта России опубликовал рекомендации для руководителей регионов, в которых содержится призыв не назначать на ответственные должности людей, причастных к фактам нарушения антидопинговых правил. Документ появился в рамках кампании по формированию в стране культуры нулевой терпимости к допингу и призван в том числе привлечь внимание Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, который осенью будущего года будет решать вопрос о новой порции санкций против России за допинговые нарушения. Однако реализация рекомендаций на практике может обернуться массой проблем, считают эксперты.

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Легко оспорить

Назначение на ключевые должности бывших допингеров было признано серьезной репутационной проблемой еще три года назад — в «Национальном плане по борьбе с допингом». Бывший министр спорта Павел Колобков разрабатывал поправки в законы, запрещающие принимать на госслужбу людей, замешанных в допинг-скандалах. Однако попытки разобраться в этой теме до сих пор наталкивались на грандиозные противоречия. Дело в том, что в России запрет на занятие должности или определенную деятельность накладывает только гражданский суд, а решение по допинговым делам обычно принимают спортивные инстанции, причем зачастую — иностранные.

Поэтому нынешнее письмо Минспорта носит характер рекомендаций и содержит очень туманные формулировки. Например, непонятно, что такое «ответственные должности» — касается ли это определение исключительно чиновников или распространяется на руководителей местных федераций и тренеров региональных сборных? И идет ли речь о «непогашенных» наказаниях или же о допинговом прошлом в целом.

В последнем случае возникает вопрос: почему человек должен дважды отвечать за один и тот же проступок? Очевидно, что если дело дойдет до реальных запретов на профессию, то письмо Минспорта может быть довольно легко оспорено.

— Считаю, что это верные рекомендации, — сказал «Известиям» президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин. — Говорю это с сожалением, потому что жизнь ряда хороших специалистов, которые любят и привыкли к своей работе, будет нарушена. Но, безусловно, борьба с допингом является приоритетом. Это абсолютно нетерпимая вещь. Поэтому позиция ПКР и лично моя — в том, что никаких оправданий и поблажек для допингеров быть не должно. Если человек уличен в нарушении антидопинговых правил, он не должен занимать никаких должностей в спортивной отрасли.

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Владимир Лукин считает, что рекомендации должны коснуться не только новых назначений, но и отразиться на тех спортсменах с допинговым прошлым, кто сейчас имеет высокопоставленные позиции.

— Если их допинговые кейсы доказаны, вина не подвергается сомнению, то с ними надо расставаться, — подчеркнул глава ПКР.

Отметим, что на данный момент многие спортсмены с допинговым прошлым занимают важные должности в российском спорте. Например, в руководстве Юнармии три спортсмена с допинговым прошлым (Дмитрий Труненков, Елена Слесаренко, Татьяна Лебедева), бобслеист Алексей Воевода является депутатом Госдумы (дисквалификация до декабря 2020-го), Хаджимурат Аккаев — президент Федерации тяжелой атлетики Ростова-на-Дону (дисквалификация до августа 2024-го), Яна Романова — аналитик сборной России по биатлону (лишена серебра Игр-2014 в Сочи и пожизненно отстранена от Олимпиад за нарушение антидопинговых правил; ожидает рассмотрения апелляции в CAS).
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Клеймо допингера

И дело здесь не только в отсутствии «культуры нулевой терпимости к допингу». Бесконечные скандалы, в которые наша страна втянута уже пять лет, показали, что в данном вопросе есть масса нюансов. А международная антидопинговая система — несовершенна. Например, обвиненные спортсмены часто отказываются от борьбы за свое честное имя и заключают с дисциплинарными органами мировые соглашения ради того, чтобы быстрее возобновить карьеру и сэкономить на адвокатах. Однако рекомендации Минспорта выводят вопрос с доказательством невиновности на новый уровень.

Если раньше речь шла только о перерыве в выступлениях, то теперь клеймо допингера становится для спортсмена не только моральной, но и вполне материальной проблемой на всю оставшуюся жизнь. Причем даже если вина была незначительной и наказание составило, например, всего месяц. Объявить, что таким образом мы стимулируем спортсменов не нарушать антидопинговые правила, вроде бы красиво. Но надо понимать, что за последние годы в допинговых делах фигурировали тысячи россиян, и далеко не во всех случаях их вина была очевидной, а уровень доказательств обвинения — безупречным.

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— Мы подписали все необходимые документы, чтобы соответствовать новому кодексу WADA, и там четко сказано, что люди с допинговым прошлым не могут занимать руководящие должности в российском спорте, — отметил в разговоре с «Известиями» президент Федерации керлинга России (ФКР), депутат Госдумы Дмитрий Свищев. — Все-таки у нас были случаи, когда дисквалифицированные спортсмены и тренеры нарушали антидопинговое законодательство и от этого страдала целая отрасль. Например, легкая атлетика и эта история с Виктором Чегиным (выяснилось, что пожизненно дисквалифицированный специалист инкогнито тренирует ходоков из сборной России). Плюс во многом такие нарушения часто бывают именно в регионах и тех учреждениях, которые напрямую не подчиняются Минспорта. Так что эти рекомендации просто необходимы.


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При этом Дмитрий Свищев не считает, что эти рекомендации Минспорта как-то помогут нам в CAS.

— Вряд ли это весомый аргумент, — продолжил глава ФКР. — Прежде всего это глобальная всероссийская работа по очищению нашего спорта от допингового наследия.

CAS рассмотрит дело РУСАДА и WADA со 2 по 5 ноября. Первоначально заседание должно было состояться в мае, но было перенесено из-за пандемии коронавируса. В декабре 2019-го WADA отстранило Россию на четыре года от крупнейших международных соревнований из-за изменений в базе данных московской лаборатории, а также лишило РУСАДА статуса соответствия. Российская сторона подала апелляцию в CAS.

Олег Шамонаев

Тимур Ганеев

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