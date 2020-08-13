Дан при CAS: зачем Минспорта собрался объявить допингеров вне закона
Запрет на работу для дисквалифицированных спортсменов пока носит рекомендательный характер.
Запрет на работу для дисквалифицированных спортсменов пока носит рекомендательный характер.
Минспорта России опубликовал рекомендации для руководителей регионов, в которых содержится призыв не назначать на ответственные должности людей, причастных к фактам нарушения антидопинговых правил. Документ появился в рамках кампании по формированию в стране культуры нулевой терпимости к допингу и призван в том числе привлечь внимание Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, который осенью будущего года будет решать вопрос о новой порции санкций против России за допинговые нарушения. Однако реализация рекомендаций на практике может обернуться массой проблем, считают эксперты.
Назначение на ключевые должности бывших допингеров было признано серьезной репутационной проблемой еще три года назад — в «Национальном плане по борьбе с допингом». Бывший министр спорта Павел Колобков разрабатывал поправки в законы, запрещающие принимать на госслужбу людей, замешанных в
В последнем случае возникает вопрос: почему человек должен дважды отвечать за один и тот же проступок? Очевидно, что если дело дойдет до реальных запретов на профессию, то письмо Минспорта может быть довольно легко оспорено.
— Считаю, что это верные рекомендации, — сказал «Известиям» президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин. — Говорю это с сожалением, потому что жизнь ряда хороших специалистов, которые любят и привыкли к своей работе, будет нарушена. Но, безусловно, борьба с допингом является приоритетом. Это абсолютно нетерпимая вещь. Поэтому позиция ПКР и лично моя — в том, что никаких оправданий и поблажек для допингеров быть не должно. Если человек уличен в нарушении антидопинговых правил, он не должен занимать никаких должностей в спортивной отрасли.
Владимир Лукин считает, что рекомендации должны коснуться не только новых назначений, но и отразиться на тех спортсменах с допинговым прошлым, кто сейчас имеет высокопоставленные позиции.
— Если их допинговые кейсы доказаны, вина не подвергается сомнению, то с ними надо расставаться, — подчеркнул глава ПКР.
И дело здесь не только в отсутствии «культуры нулевой терпимости к допингу». Бесконечные скандалы, в которые наша страна втянута уже пять лет, показали, что в данном вопросе есть масса нюансов. А международная антидопинговая система — несовершенна. Например, обвиненные спортсмены часто отказываются от борьбы за свое честное имя и заключают с дисциплинарными органами мировые соглашения ради того, чтобы быстрее возобновить карьеру и сэкономить на адвокатах. Однако рекомендации Минспорта выводят вопрос с доказательством невиновности на новый уровень.
Если раньше речь шла только о перерыве в выступлениях, то теперь клеймо допингера становится для спортсмена не только моральной, но и вполне материальной проблемой на всю оставшуюся жизнь. Причем даже если вина была незначительной и наказание составило, например, всего месяц. Объявить, что таким образом мы стимулируем спортсменов не нарушать антидопинговые правила, вроде бы красиво. Но надо понимать, что за последние годы в допинговых делах фигурировали тысячи россиян, и далеко не во всех случаях их вина была очевидной, а уровень доказательств обвинения — безупречным.
— Мы подписали все необходимые документы, чтобы соответствовать новому кодексу WADA, и там четко сказано, что люди с допинговым прошлым не могут занимать руководящие должности в российском спорте, — отметил в разговоре с «Известиями» президент Федерации керлинга России (ФКР), депутат Госдумы Дмитрий Свищев. —
При этом Дмитрий Свищев не считает, что эти рекомендации Минспорта
— Вряд ли это весомый аргумент, — продолжил глава ФКР. — Прежде всего это глобальная всероссийская работа по очищению нашего спорта от допингового наследия.
CAS рассмотрит дело РУСАДА и WADA со 2 по 5 ноября. Первоначально заседание должно было состояться в мае, но было перенесено
Олег Шамонаев
Тимур Ганеев