Американские бейсболисты смогут помочь русским чемпионам? В США подали в суд на Родченкова

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Может ли судебный процесс в гражданском суде США, который России вообще не касается, помочь дисквалифицированным российским спортсменам? Ответ на этот вопрос и должен дать суд. Американские спортсмены поставили под сомнение методику обнаружения допинга, которую изобрёл в 2011-м бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Благодаря этой методике были дисквалифицированы около четырёх десятков россиян.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--10b7d9cb06bacd8e314c" data-vnd="10b7d9cb06bacd8e314c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=10b7d9cb06bacd8e314c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Кто вообще использует этот стероид в 2020-м?»

Два американских бейсболиста Кент Эммануэль и Трез Баррера попались на ничтожной концентрации в допинг-пробах древнего запрещённого стероида оралтуринабола. Его активно использовали ещё в ГДР.



Концентрация, действительно, была настолько ничтожной, что по правилам ВАДА оба спортсмена вообще ни в чём не виновны. Но антидопинговый комитет главной бейсбольной лиги на основании собственных правил наложил на игроков серьёзное наказание — по 80 матчей дисквалификации. А это гигантская потеря денег.

Спортсмены решили отстаивать свои права и пошли в гражданский суд. По их мнению, методика профессора Родченкова не позволяет точно определить, когда именно запрещённое вещество попало в организм. Но методика при этом настолько точна, что позволяет уловить ничтожные метаболиты стероида даже спустя годы после его применения.

«Кто вообще использует этот стероид в 2020-м? Я понятия не имею, как он попал в мой организм. Более того, теперь я верю парням, которые клялись, что никогда не использовали допинг, а их при этом жестоко угнетали в прессе», — возмутился Кент Эммануэль.

Читайте также Родченков рассказал о собственном участии в манипуляциях с допингом

«Это самый тупой стероид в мире»

Ассоциация игроков MLB потребовала изменить правила, повысить пороговый лимит оралтуринабола и вообще разобраться в ситуации.



Учёные находят всё больше подтверждений, что оралтуринабол может оставаться в организме не просто несколько месяцев, а несколько лет. Бейсболисты справедливо отмечают, что, возможно, они съели что-то такое в школе, а обнаружилось это только сейчас. Справедлива ли в таком случае дисквалификация за допинг? Ответ очевиден.



Игрок «Цинциннати» Буг Пауэлл, также попавшийся на оралтуринаболе, жёстко описал то, что с ним случилось:



«Это самый тупой стероид в мире. Не имеет вообще никакого смысла его применять. Меня обозвали лжецом и очернили имя за то, что я никогда не делал и за то, что абсолютно бессмысленно было делать. А теперь спортсмены не спят по ночам и ищут ответы на вопросы».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c03eaf9ea7bff797dc72" data-vnd="c03eaf9ea7bff797dc72" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c03eaf9ea7bff797dc72" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Как это поможет России?

Решение суда будет решающим для американских бейсболистов. Но может помочь и России. Если спортсмены смогут предоставить убедительные доказательства того, что метод Родченкова находит метаболиты оралтуринабола, который применялся несколько лет назад, появится зацепка и у остальных.

В том числе и у российских чемпионов и призёров Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, победителей и призёров чемпионатов мира и Европы, попавшихся на этом стероиде. Среди тех, кто получил дисквалификации — Анна Чичерова, Татьяна Лебедева, Татьяна Чернова, Мария Абакумова, Дарья Пищальникова и многие другие.

<iframe width="560" height="315" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen frameborder="0" src="https://player-smotri.mail.ru?setDebugRsStreamId=mediaproject_in_article_news&viewMode=external&brandsafety=&channel=news&startId=796860&place_id=article&noSound=1&autoplay=1"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, даже положительное для бейсболистов решение суда нельзя напрямую использовать для защиты. Но иногда достаточно сделать первый шаг.