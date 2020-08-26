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19:21 (мск), источник: ТАСС

Матыцин обсудил с Сейрановым подготовку к Универсиаде 2023 года

ТАСС, 26 августа. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с президентом Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергеем Сейрановым. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

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Источник: РИА "Новости"

На встрече стороны обсудили подготовку к летней Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге. Сейранов рассказал министру о планах организации на 2020 и 2021 годы и представил программу празднования Международного дня студенческого спорта, который проходит ежегодно 20 сентября. Матыцин принял предложение Сейранова об участии в мероприятиях, посвященных дню студенческого спорта.

Также на встрече обсудили включение мероприятий, проводимых РССС, в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

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