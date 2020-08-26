Матыцин обсудил с Сейрановым подготовку к Универсиаде 2023 года

Источник: РИА "Новости"

На встрече стороны обсудили подготовку к летней Универсиаде 2023 года в Екатеринбурге. Сейранов рассказал министру о планах организации на 2020 и 2021 годы и представил программу празднования Международного дня студенческого спорта, который проходит ежегодно 20 сентября. Матыцин принял предложение Сейранова об участии в мероприятиях, посвященных дню студенческого спорта.

Также на встрече обсудили включение мероприятий, проводимых РССС, в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год.