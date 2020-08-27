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15:48 (мск), источник: ТАСС

Матыцин надеется на разумное решение по делу гендиректора РУСАДА

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министр спорта России Олег Матыцин надеется, что по делу генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса будет принято разумное решение. Об этом он заявил журналистам.

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Источник: РИА "Новости"

Общее собрание учредителей РУСАДА 28 августа рассмотрит вопрос об увольнении Гануса на основании рекомендации наблюдательного совета организации. Поводом для такой рекомендации послужили выводы аудиторской проверки, которая выявила серьезные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА в 2018 и 2019 годах.

«Решения пока не знаю, это общее собрание даст оценку деятельности и будет рассматривать рекомендации, которые дал наблюдательный совет. Надеюсь, что они не скажутся негативно на деятельности РУСАДА. Это очень важное направление, надо вести плодотворную работу, конструктивный диалог с WADA», — сказал Матыцин.

«Надеюсь, что будут приняты разумные решения, у нас одна задача — повышение эффективности работы РУСАДА, и от кадров зависит успех деятельности любой организации», — добавил он.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее высказало серьезную обеспокоенность в связи с возможным увольнением Гануса.

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