Матыцин надеется на разумное решение по делу гендиректора РУСАДА

Общее собрание учредителей РУСАДА 28 августа рассмотрит вопрос об увольнении Гануса на основании рекомендации наблюдательного совета организации. Поводом для такой рекомендации послужили выводы аудиторской проверки, которая выявила серьезные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА в 2018 и 2019 годах.

«Решения пока не знаю, это общее собрание даст оценку деятельности и будет рассматривать рекомендации, которые дал наблюдательный совет. Надеюсь, что они не скажутся негативно на деятельности РУСАДА. Это очень важное направление, надо вести плодотворную работу, конструктивный диалог с WADA», — сказал Матыцин.