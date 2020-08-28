Юрия Гануса уволили с поста главы РУСАДА. Он критиковал чиновников

Источник: РИА "Новости"

Решение об увольнении Гануса единогласно приняли учредители РУСАДА — Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

Ранее набсовет дал рекомендацию общему собранию отстранить Гануса. Сегодня мы еще раз ознакомились с доводами совета, заслушали доклад аудитора и генерального директора Гануса. Внимательно рассмотрев доводы, общее собрание решило принять рекомендацию и отстранить Гануса. Решение было принято единогласно. Станислав Поздняков глава Олимпийского комитета России

Исполнять обязанности гендиректора будет юрист агентства Михаил Буханов. Нового гендиректора выберут в течение полугода, заявил Поздняков.

5 августа состоялось заседание наблюдательного совета агентства, на котором обсуждались результаты аудиторской проверки РУСАДА, выявившей нарушения в деятельности руководства организации.

По вопросу необходимости рекомендовать собранию учредителей РУСАДА уволить Гануса с поста гендиректора организации шесть членов набсовета проголосовали за, один — против.

В состав наблюдательного совета входят его председатель Александр Ивлев и вице-президент Владимир Чехонин, а также Сергей Хрычиков, Игорь Васильченко, Елена Исинбаева, Сергей Рязанский и Андрей Строкин.

Тогда Ганус заявил о несогласии с рекомендацией о его увольнении.

Я профессионал в своем деле. Члены набсовета приняли то решение, за которое им придется отвечать. Они рекомендовали, я не понял на основании чего. Тот отчет мы оспариваем, возникает много вопросов. Юрий Ганус экс-глава РУСАДА

Он также отметил, что после его увольнения может быть затруднен ход восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной легкоатлетической ассоциации и Союза биатлонистов России в Международном союзе биатлонистов.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщал, что углубленный аудит нашел нарушения финансовой деятельности РУСАДА. Также он сообщил, что Ганус пытался задним числом утвердить аудитора и отчетность, что стало для учредителей РУСАДА «сигналом, который позволил усомниться в представленных материалах».

Позднее сообщалось, что Ганус в ответ на обвинения в нарушениях предоставил наблюдательному совету РУСАДА 70-страничный отчет о своей деятельности.

Кто и зачем проверял РУСАДА?

Еще в мае агентство прошло плановый аудит, который выявил возможные злоупотребления или неэффективную хозяйственную деятельность.

Директор РУСАДА рассказал, что организация действительно прошла плановый аудит в мае этого года, но замечания, которые высказали агентству, оказались незначительными — они касались технических деталей бухгалтерского учета.

Аудит по заказу ОКР и ПКР проводила компания «ФинЭкспертиза». Позже ОКР решил опубликовать его целиком, хотя уже во вступлении к документу аудиторы указали на его полную конфиденциальность: «Данный отчет не подлежит цитированию, распространению, цитированию, публикации, раскрытию, дальнейшей передаче третьим лицам».

«Мы установили ряд фактов, которые несут или могут нести потенциальные риски наличия коррупции, конфликта интересов, злоупотребления нормами закона, злоупотребления положением руководителя РУСАДА», — говорилось в документе.

Эксперты указывали, что Ганус теоретически мог злоупотреблять служебным положением и иметь конфликт интересов при заключении договоров. Выбор подрядчиков тоже не понравился проверяющим — они усомнились в том, что некоторые лица действительно оказали РУСАДА услуги. Часть закупок аудиторы посчитали неэффективными для борьбы с допингом.

Также аудиторы остались недовольны тем, как агентство оформляло командировки. Еще один признак злоупотребления они усмотрели в выплате премий сотрудникам за совмещение должностей.

Чем известен Ганус

Юрий Ганус известен резкими высказываниям в адрес министерства спорта, руководителей спортивных федераций и даже Кремля.

Первый серьезный конфликт с чиновниками у Гануса произошел еще в конце 2018 года — из-за передачи данных Московской антидопинговой лаборатории международным экспертам. Тогда от успеха этой операции зависел статус РУСАДА, который с трудом вернули в том же году. Этот статус влияет на весь спорт — без полноценного членства в WADA атлеты не могут выступать под своим флагом, а страна — принимать международные соревнования.

Доступ экспертов в лабораторию оказался осложнен. Тогда Ганус написал эмоциональное открытое письмо Владимиру Путину. «Россия как никто другой должна быть заинтересована в том, чтобы разобраться в проблемах своего прошлого», — обращался он к президенту.

В администрации президента на это отреагировали резко — Дмитрий Песков осадил Гануса, сказав, что тот не владеет всей информацией.