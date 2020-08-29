Министр спорта РФ Матыцин уверен, что РУСАДА сохранит независимый статус

Источник: РИА "Новости"

В пятницу учредители РУСАДА отправили в отставку генерального директора агентства Юрия Гануса. Исполняющим обязанности гендиректора назначен юрист РУСАДА Михаил Буханов. Позднее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в своем заявлении отметило, что обеспокоено ситуацией с увольнением Гануса.

«Противодействие применению допинга, включая образовательный и административный аспекты, является одним из главных приоритетов в деятельности Минспорта России, — сказал Матыцин. — Необходимо отметить, что за последние годы РУСАДА на высоком профессиональном уровне организовало работу по обеспечению проведения допинг-контроля и реализации информационно-образовательных программ, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил. В связи с решением общего собрания учредителей РУСАДА, выражаем уверенность, что агентство сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать. Это важное условие для защиты интересов наших чистых спортсменов и развития российского спорта в целом».

Ганус возглавлял РУСАДА с августа 2017 года. Олимпийский комитет России (ОКР) 14 июля опубликовал отчет аудиторской компании, которая выявила нарушения в финансово-хозяйственной деятельности агентства. Аудит за 2018 и 2019 годы был инициирован учредителями РУСАДА (Олимпийским и Паралимпийским комитетами России) и проведен весной 2020 года.