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16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зимняя Универсиада-2021 в Люцерне перенесена

Зимняя Универсиада, которая должна была пройти 21—31 января 2021 года в Люцерне (Швейцария), не состоится в запланированные даты из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Международной федерации университетского спорта (FISU).

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Источник: Спорт РИА Новости

Новая дата Универсиады на данный момент не определена и будет обсуждаться в ближайшие два месяца всеми заинтересованными сторонами.

«Зимняя Универсиада — это мировое спортивное событие. Кроме спортивных соревнований взаимодействие между делегациями чрезвычайно важно для нас как элемент, объединяющий людей. Ограничения на въезд, а также меры предосторожности сделали бы это невозможным. Мы глубоко сожалеем об этом решении, но убеждены, что это единственное правильное решение в текущей ситуации», — заявил глава FISU Олег Матыцин.

Летняя Универсиада-2023 должна пройти в Екатеринбурге.

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