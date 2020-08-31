Зимняя Универсиада-2021 в Люцерне перенесена

Новая дата Универсиады на данный момент не определена и будет обсуждаться в ближайшие два месяца всеми заинтересованными сторонами.

«Зимняя Универсиада — это мировое спортивное событие. Кроме спортивных соревнований взаимодействие между делегациями чрезвычайно важно для нас как элемент, объединяющий людей. Ограничения на въезд, а также меры предосторожности сделали бы это невозможным. Мы глубоко сожалеем об этом решении, но убеждены, что это единственное правильное решение в текущей ситуации», — заявил глава FISU Олег Матыцин.