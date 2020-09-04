Спортсменов из США могут отстранить от Олимпиады из-за отказа страны финансировать WADA

В июне Управление по борьбе с наркотиками, входящее в Исполнительное управление президента США Дональда Трампа, выступило с призывом к американскому Конгрессу рассмотреть отказ от финансирования WADA, если организация не сможет принять меры по своему реформированию. В докладе Управления по борьбе с наркотиками отмечалось, что ежегодный вклад США в WADA составляет $2,7 млн, что является самым большим показателем среди всех стран.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--19cef017a45ca339212b" data-vnd="19cef017a45ca339212b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=19cef017a45ca339212b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Прекращение финансирования WADA со стороны США может иметь серьезные последствия для американских спортсменов. К нам обратились правительства нескольких стран мира, которые были шокированы угрозами коллег из США. Они хотят, чтобы мы рассмотрели поправку к стандарту соответствия, где будет сказано, что неуплата правительством взноса в WADA может привести к тому, что антидопинговое агентство данной страны будет объявлено несоответствующим кодексу организации. Это приведет к последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от участия в Олимпиаде и других крупных международных соревнованиях», — сказал Банька.

Президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт назвал угрозу WADA пустой и незаконной. «Угроза спортсменам одной страны из-за неудачной модели управления WADA — разочаровывающая ситуация, это незаконно и постыдно. Руководителям стоит потратить время на создание сильного и независимого WADA, а не атаковать ключевых партнеров», — сказал глава USADA.