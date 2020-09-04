Игры стран СНГ в Казани перенесены на лето 2021 года
КАЗАНЬ, 4 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Первые Игры стран СНГ перенесены на лето 2021 года и пройдут в Казани, заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
КАЗАНЬ, 4 сен — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Первые Игры стран СНГ перенесены на лето 2021 года и пройдут в Казани, заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Изначально Игры были намечены на
В состязаниях по 22 видам спорта должны были принять участие атлеты в возрасте от 14 до 23 лет, планировалось разыграть около 280 комплектов медалей.
«Из-за ситуации, которая складывается в мире и в наших
Инициатором проведения Игр стран СНГ ранее выступила Россия, решение о поддержке данной инициативы было принято на заседании Совета глав правительств СНГ в октябре 2019 года.