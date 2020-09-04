Игры стран СНГ в Казани перенесены на лето 2021 года

Источник: Reuters

Изначально Игры были намечены на 20—27 августа 2020-го, однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой было принято решение о переносе на сентябрь, а затем на октябрь.

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В состязаниях по 22 видам спорта должны были принять участие атлеты в возрасте от 14 до 23 лет, планировалось разыграть около 280 комплектов медалей.

«Из-за ситуации, которая складывается в мире и в наших странах-соседях, пришлось перенести проведение Игр стран СНГ. Вмешался кризис. У всех все по-разному, а все должны быть в одинаковых условиях. Игры не отменены, а перенесены на 2021-й. Мы проведем их или до Олимпийских игр или сразу после, сейчас выбираем между концом августа и началом июля», — сказал Леонов журналистам.