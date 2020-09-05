Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «Пара-Крым 2020» стартовал в Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Более 400 спортсменов из 55 регионов России принимают участие в стартовавшем в субботу в крымской Евпатории всероссийском
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Более 400 спортсменов из 55 регионов России принимают участие в стартовавшем в субботу в крымской Евпатории всероссийском
«Фестиваль проходит в Евпатории, в центре спорта “Эволюция”. Участниками фестиваля стали более 400 спортсменов из 55 регионов России, которые будут соревноваться в пяти спортивных дисциплинах: дартс, легкая атлетика (дистанции на 100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание», — говорится в сообщении.
Фестиваль организован Всероссийским обществом инвалидов и Российским спортивным союзом инвалидов при содействии Минтруда, Минспорта РФ и Минспорта Республики Крым и является одним из мероприятий федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
«Фестиваль проводится с целью привлечения к занятиям физической культурой, спортом и активному образу жизни людей с инвалидностью, а также популяризации возможностей Республики Крым в развитии спорта и реабилитации инвалидов», — приводятся в сообщении слова председателя Всероссийского общества инвалидов, депутата Госдумы Михаила Терентьева.
Помимо соревновательной части, каждый участник сможет попробовать свои силы в различных
Первый всероссийский