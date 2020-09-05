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5 сентября, источник: ТАСС

Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «Пара-Крым 2020» стартовал в Евпатории

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Более 400 спортсменов из 55 регионов России принимают участие в стартовавшем в субботу в крымской Евпатории всероссийском физкультурно-спортивном фестивале инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Пара-Крым 2020». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организатора фестиваля — Всероссийском обществе инвалидов.

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«Фестиваль проходит в Евпатории, в центре спорта “Эволюция”. Участниками фестиваля стали более 400 спортсменов из 55 регионов России, которые будут соревноваться в пяти спортивных дисциплинах: дартс, легкая атлетика (дистанции на 100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание», — говорится в сообщении.

Фестиваль организован Всероссийским обществом инвалидов и Российским спортивным союзом инвалидов при содействии Минтруда, Минспорта РФ и Минспорта Республики Крым и является одним из мероприятий федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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«Фестиваль проводится с целью привлечения к занятиям физической культурой, спортом и активному образу жизни людей с инвалидностью, а также популяризации возможностей Республики Крым в развитии спорта и реабилитации инвалидов», — приводятся в сообщении слова председателя Всероссийского общества инвалидов, депутата Госдумы Михаила Терентьева.

Помимо соревновательной части, каждый участник сможет попробовать свои силы в различных мастер-классах по настольным спортивным играм, парадайвингу, фридайвингу, парусному спорту, сапсерфингу, виндсерфингу, скалолазанию, стрельбе из лука и пневматического оружия, управлению креслом-коляской.

Первый всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль состоялся в 2007 году, до 2014 года местом его проведения был город Сочи, а с 2015 года фестиваль проводится в Крыму. Он завершится 10 сентября.

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