Вице-президент МОК заявил, что Игры в Токио состоятся независимо от ситуации с пандемией

Источник: AP 2020

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Коутс, который также возглавляет координационную комиссию МОК по проведению Олимпиады в Токио, отметил, что соревнования пройдут «с коронавирусом или без него». «Это будут Игры, которые победили COVID-19, свет в конце тоннеля», — сказал Коутс.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов — обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными.