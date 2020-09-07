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10:11 (мск), источник: ТАСС

Вице-президент МОК заявил, что Игры в Токио состоятся независимо от ситуации с пандемией

ТАСС, 7 сентября. Олимпийские игры в Токио пройдут независимо от ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс, комментарий которого приводит AFP.

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Источник: AP 2020

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Коутс, который также возглавляет координационную комиссию МОК по проведению Олимпиады в Токио, отметил, что соревнования пройдут «с коронавирусом или без него». «Это будут Игры, которые победили COVID-19, свет в конце тоннеля», — сказал Коутс.

В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов — обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными.

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