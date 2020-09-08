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11:46 (мск), источник: ТАСС

Хасимото: Олимпиаду в Токио необходимо провести любой ценой

ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Летние Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса, необходимо провести любой ценой с учетом усилий, затраченных спортсменами и организаторами на подготовку. Такое мнение высказала во вторник японский министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото, чей комментарий приводит агентство Kyodo.

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Источник: AP 2020

«Все люди, которые имеют отношение к Играм, работают вместе и ведут подготовку. То же самое касается и спортсменов, которые прилагают значительные усилия в нынешних обстоятельствах. Мы должны провести Олимпиаду любой ценой», — подчеркнула Хасимото.

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Таким образом министр прокомментировала заявление вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Джона Коутса, который сказал, что Олимпийские игры в Токио состоятся. По его словам, Олимпиада пройдет «с коронавирусом или без него».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.


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В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения Игр.

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