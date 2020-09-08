Хасимото: Олимпиаду в Токио необходимо провести любой ценой
ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Летние Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены на 2021 год
ТОКИО, 8 сентября. /ТАСС/. Летние Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены на 2021 год
«Все люди, которые имеют отношение к Играм, работают вместе и ведут подготовку. То же самое касается и спортсменов, которые прилагают значительные усилия в нынешних обстоятельствах. Мы должны провести Олимпиаду любой ценой», — подчеркнула Хасимото.
Таким образом министр прокомментировала заявление
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
В июне оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов: обеспечение безопасной обстановки, минимизация расходов и упрощение формата проведения Игр.