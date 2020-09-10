Матыцин надеется, что решение CAS по РУСАДА не повлияет на проведение соревнований в РФ

Матыцин отметил, что в Казани могут быть реализованы самые амбициозные проекты благодаря созданной инфраструктуре, команде правительства региона, а также вниманию и доверию президента России.

«Будем надеяться, что такие мечты сбудутся. Я знаю, что уже в планах значительные проекты — и по водным видам спорта, я имею в виду плавание, и по футболу, уже заявленные, — сказал Матыцин. — Будем надеяться, что решение, которое будет принято в отношении деятельности РУСАДА, ни коим образом не повлияет на возможность организации крупных международных проектов в России. В этом случае, абсолютно уверен, Казань более чем достойна [принять новые международные турниры]».