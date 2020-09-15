Исполком WADA обсудил увольнение Гануса с поста гендиректора РУСАДА

«На встрече была представлена обновленная информация о текущей ситуации с Российским антидопинговым агентством, включая недавнее увольнение его генерального директора Юрия Гануса. WADA на связи с властями России, чтобы иметь всю информацию, необходимую для оценки этой ситуации. WADA продолжает внимательно следить за программами и деятельностью РУСАДА, включая тестирование, чтобы обеспечить сохранение его независимости, и будет продолжать регулярно предоставлять данные независимому комитету агентства по соответствию», — говорится в сообщении.