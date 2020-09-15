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15 сентября, источник: ТАСС

Исполком WADA обсудил увольнение Гануса с поста гендиректора РУСАДА

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Члены исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) на прошедшем 14—15 сентября заседании обсудили тему увольнения с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

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Источник: РИА "Новости"

«На встрече была представлена обновленная информация о текущей ситуации с Российским антидопинговым агентством, включая недавнее увольнение его генерального директора Юрия Гануса. WADA на связи с властями России, чтобы иметь всю информацию, необходимую для оценки этой ситуации. WADA продолжает внимательно следить за программами и деятельностью РУСАДА, включая тестирование, чтобы обеспечить сохранение его независимости, и будет продолжать регулярно предоставлять данные независимому комитету агентства по соответствию», — говорится в сообщении.

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